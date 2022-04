El Marroc ofereix a Sánchez “cordialitat” després del canvi sobre el Sàhara

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el rei Mohamed VI del Marroc han mantingut aquest vespre una trobada “cordial” en la qual s’han emplaçat a posar en marxa mesures concretes per recuperar les bones relacions que tenien abans que Espanya acollís el líder del Front Polisario, Brahim Ghali. Per tal de recuperar aquestes relacions, la Moncloa va fer un canvi de rumb inesperat quant a la qüestió de la independència del Sàhara. Aquesta decisió podria tenir conseqüències amb Algèria, que podria encarir el preu del gas que envia a Espanya. Per ara, però, la primera conseqüència ha estat la recuperació de les relacions cordials amb el Marroc.

En la trobada, que ha durat mitja hora i s’ha desenvolupat en francés i castellà els líders han apostat per començar una nova etapa de relacions bilaterals. La reunió ha començat a les 18h, les 20h a l’estat espanyol, i els líders han exhibit una “gran cordialitat” segons la Moncloa. De fet, l’executiu espanyol ha ressaltat que no es recordava tanta cordialitat des de l’anterior visita de Sánchez al novembre del 2018.

Sánchez es queda a dormir al palau de Mohammed VI

Mostra d’aquesta cordialitat és que per primera vegada un cap de govern, en aquest cas Sánchez, es quedarà a dormir al palau d’hostes marroquí. Sánchez s’hi quedarà aquesta nit abans de tornar a Espanya demà. De fet, ara mateix està sopant amb Mohammed VI el tradicional ‘iftar’, l’àpat amb el qual els musulmans trenquen el dejú del Ramadà.

Les dues parts volen aprofundir en les relacions en aquesta nova etapa que va obrir la decisió de Sánchez sobre el Sàhara. En un comunicat recollit per Europa Press, Rabat ha informat que “han reiterat la voluntat d’obrir una nova etapa en les relacions entre tots dos països, basada en el respecte mutu, la confiança recíproca, la concertació permanent i la cooperació franca i lleial”.