Espanya assegura que mantindrà les relacions amb el Front Polisario

El ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del govern espanyol ha reaccionat ràpid al comunicat del Front Polisario en què aquest trencava les relacions amb l’estat espanyol pel seu gir sobre el Sàhara Occidental per recuperar la “cordialitat” amb el Marroc. El govern de Pedro Sánchez ha assegurat que mantindrà obertes “totes les vies d’interlocució” amb el moviment per l’alliberament del Sàhara perquè el “diàleg” sempre és la solució. El moviment sahrauí ha dit aquesta matinada que suspèn les relacions amb el govern espanyol per la maniobra de Pedro Sánchez per segellar la reconciliació diplomàtica amb el rei del Marroc, Mohamed VI.

“Hem conegut la notícia a través dels mitjans de comunicació. Espanya considera que el diàleg és la millor via per abordar les diferències i sempre mantindrà obertes totes les vies d’interlocució”, han assenyalat fonts oficials del ministeri liderat per José Manuel Albares a l’agència de notícies ACN.

El Front vol desvincular-se dels tractes “miserables” d’Espanya amb l'”ocupant”

Amb el comunicat del Front Polisario, el moviment sahrauí vol “desmarcar-se que pugui utilitzar la qüestió sahrauí en els seus tractes miserables amb l’ocupant”. És la resposta davant el suport de Sánchez a la “proposta il·legal de l’ocupant marroquí, que pretén l’annexió dels territoris del Sàhara Occidental per la força i ignorant els drets inalienables del poble sahrauí a l’autodeterminació i la independència”. De fet, el moviment de Brahim Ghali -justament qui va propiciar la crisi diplomàtica entre Espanya i el Marroc- ha recordat que l’estat espanyol té “responsabilitats” davant el poble sahrauí i les Nacions Unides com a potència administradora del territori, pel que suspèn les relacions fins que canvii el posicionament.

“Aquestes responsabilitats no prescriuen i ara no concorden en conseqüència”, conclou el comunicat del Front Polisario publicat aquesta matinada des de la població de Bir Lahlu, al Sàhara Occidental.