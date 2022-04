Brussel·les assegura que pagar el gas en rubles comporta “alts riscos”

La Comissió Europea ha advertit a les empreses assegurant que pagar amb rubles el gas rus és anar en contra de les sancions imposades al país a causa de l’atac a Ucraïna. Així doncs, la CE ha assegurat que les companyies s’exposen a “alts riscos” si cedeixen a l’exigència del Kremlin. D’aquesta manera, Úrsula Von der Leyen, la presidenta de la comissió ha fet referència al perill del gas rus i ha posat d’exemple el tall de subministrament que han patit Polònia i Bulgària.

Oficines de la companyia estatal russa Gazprom / DPA

Rússia ja ha obert la primera porta al cessament del subministrament a Europa. Els primers països en patir-ho han esta Polònia i Bulgària, però la Comissió Europea assegura que serà una situació domino i que, per tant, molt probablement altres països aniran caient. Tot i això, Von der Leyen ha deixat clar que la comissió “està preparada” per aquesta situació i no hi ha cap classe de perill si finalment Rússia talla el gas a tot Europa.

La dependència energètica de Rússia

Von der Leyen ha dit que estan treballant per poder fer arribar gas als països que ho necessitessin en cas d’un tall del subministrament rus. “La nostra resposta serà immediata, unida i coordinada. Ens assegurarem que la decisió de Gazprom té el mínim impacte possible en els consumidors”, ha remarcat, tot assenyalant que el Kremlin ha “fracassat” en l’intent de dividir la Unió Europea.

En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea ha dit continuar treballant amb altres subministradors de gas perquè Rússia “no és de fiar”. A més, ha subratllat que “cada euro” en inversions en renovables contribueix a la “futura independència” energètica del bloc comunitari. A part, també ha advertit que les empreses s’enfronten a una situació complicada, ja que existeix la dependència del gas rus, però pot suposar tenir un lligam amb el país que en qualsevol moment es pot trencar, tal com ha passat amb Polònia i Bulgària.