Ucraïna “pot guanyar la guerra” contra Rússia, creu l’OTAN

L’OTAN creu que Ucraïna “pot guanyar la guerra” contra Rússia. Així ho ha dit el secretari general de l’organització, Jens Stoltenberg, aquest diumenge en una roda de premsa posterior a la reunió dels ministres de defensa de l’aliança a Berlín. Stoltenberg ha assegurat que Moscou no està aconseguint els seus “objectius estratègics” a Ucraïna. “No han pogut controlar Kíiv, s’han retirat de Khàrkiv i l’ofensiva al Donbass s’ha estancat”, ha dit Stoltenberg, reiterant que la guerra no evoluciona com el president rus Vladímir Putin havia planejat, informa l’agència ACN.

“Més armes i ajuda estan en camí”, ha avançat aquest diumenge el ministre d’exteriors ucraïnès, Dimitro Kuleba, després de reunir-se amb el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken a Berlín. En la mateixa compareixença, Stoltenberg ha indicat que l’organització militar estudia augmentar la seva presència a la regió bàltica i fins i tot desplegar tropes a Suècia i Finlàndia, per garantir la seguretat dels dos països escandinaus des que sol·licitin l’ingrés a l’OTAN, informa l’agència Europa Press.

Maniobres a Suència i Finlàndia

En ple debat sobre l’adhesió de Suècia i Finlàndia a l’OTAN, i els dubtes sobre els mesos de ratificació en què no es podria invocar la clàusula de defensa mútua, quedant desprotegits davant de represàlies de Rússia, Stoltenberg ha dit que els aliats són “conscients” d’aquesta preocupació i treballen per donar garantides de seguretat als dos candidats.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg / EP

“Hi haurà un temps interí entre l’aplicació i ser membre de ple dret. És clar que la pertinença de Suècia i Finlàndia importa a l’OTAN i buscarem maneres de donar garanties de seguretat, incloent augmentar la presència de l’OTAN al Bàltic i dins i al voltant de Suècia i Finlàndia, és clar en consulta amb ells”, ha afirmat en una roda de premsa des de Berlín.

Aquestes declaracions les ha fet al final de la reunió informal de ministres d’Exteriors de l’OTAN convocada per Alemanya, una cita en què han tractat com continuar coordinant el suport militar a Ucraïna davant de l’agressió russa, amb el debat sobre l’adhesió de Suècia i Finlàndia en plena efervescència.