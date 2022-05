Concert sorpresa d’U2 al metro de Kíiv

La mítica banda U2 ha fet una actuació sorpresa al metro de Kíiv mentre sonaven les alarmes antiaèries. El cantant principal del grup, Bono, ha fet aquesta sorpresa als passatgers del metro de Kíiv aquest diumenge al migdia. Durant el concert ha agraït els ucraïnesos que “lluitin per la seva llibertat” i ha desitjat que els hi arribi aviat la pau.

The lead singer and keyboardist of Irish band U2 Bono and The Edge are performing at "Khreshchatyk" metro station in Kiev/Kyiv right now. pic.twitter.com/0T0fmBe4Cy — The War Flags – عبد القادر (@TheWarFlags) May 8, 2022

La llegenda d’U2 ha interpretat diverses cançons clàssiques de la mítica banda des de l’andana d’una de les estacions de metro de la capital ucraïnesa. Aquestes cançons han entusiasmat el públic que passava pel metro. Les més exitoses han estat With or without you, The Edge, Desire, Sunday Bloody Sunday‘. Mentre Bono tocava aquestes cançons es sentien les sirenes antiaèries a la capital. Bono ha estat molt lligat a diverses causes durant la seva carrera, especialment contra la sida i la pobresa.

Entre el públic hi havia membres de les forces armades ucraïneses, que han gaudit de l’actuació en un moment molt complicat per la capital ucraïnesa, ofegada per les forces russes que continuen bombardejant la ciutat.

La visita de Bono coincideix amb la de Jill Biden

A banda de Bono també ha visitat la capital la dona de Joe Biden, Jill Biden, que ja va anunciar aquesta visita per aquest diumenge. Biden ha creuat la frontera des d’Eslovàquia al tres quarts de tres i ha visitat una escola que atén 163 refugiats de la guerra. Allà s’ha trobat amb la primera dama ucraïnesa, Olena Zelenska, amb qui no es reunia des del començament de la invasió russa d’Ucraïna el 24 de febrer. Biden i Zelenska s’han intercanviat un ram de flors. Segons la Casa Blanca les dues han estat enviant-se cartes des de fa algunes setmanes. “És important mostrar al poble ucraïnès que aquesta guerra ha d’aturar-se”, ha dit Jill Biden.