Ucraïna denuncia l'”execució” de 900 civils a mans de l’exèrcit rus a Kíiv

Les autoritat ucraïneses han denunciat l'”execució” d’unes 900 persones als voltant de Kíiv, tal com ha avançat La Vanguardia. La troballa s’ha fet a les afores de la capital ucraïnesa, on la policia ha aconseguit identificar uns 900 cossos de civils que haurien mort a trets, probablement “executats”, segons han confirmat les autoritat d’Ucraïna. Aquesta és la represàlia més gran que ha fet Rússia després de l’enfonsament del seu vaixell insígnia el Moscou. “Som perfectament conscients que no se’ns perdonarà”, ha explicat la portaveu de l’exèrcit ucraïnès al sud del país, Natalia Goumenyuk, fent referència a l’atac al vaixell predilecte del president de Rússia, Vladímir Putin.

Nova nit d’alarmes antiaèries a Kíiv

Les alarmes antiaèries han tornat a sonar al nord d’Ucraïna i aquesta passada matinada s’han produït noves explosions a les ciutats de Kíiv i Lviv, la segona nit consecutiva de bombardejos després de la retirada de les tropes russes de la zona. Aquest dissabte a la matinada, Vitali Klitschko, l’alcalde de Kíiv ha denunciat unes explosions a les afores de la ciutat, una ofensiva que sembla el contraatac de l’exèrcit rus després de l’enfonsament del Moscou, el vaixell insígnia de la flota russa a la mar Negra. Tot i que el govern de Putin va confirmar que el vaixell s’havia enfonsat per “danys”, Ucraïna va reivindicar l’atac. Ara doncs, sembla que Rússia ha volgut contraatacar tornant a bombardejar Kíiv.

Un milicià ucraïnès en un control de carretera als accessos de Kíiv / Europa Press

També en les últimes hores les autoritats locals ucraïneses han denunciat que almenys deu persones han mort i una quarantena han resultat ferides en un bombardeig a un districte industrial de la ciutat de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna, que les autoritats locals han atribuït a les tropes russes. Segons ha informat la Fiscalia regional de Khàrkiv en un comunicat, hi ha hagut més d’una seixantena d’atacs, perpetrats per un llançacoets rus, que hauria fet perdre la vida d’un bebè de 7 mesos i hauria destruït diversos edificis residencials.