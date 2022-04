L’enfonsament del ‘Moscou’, un nou revés per als plans de Putin a Ucraïna

L’enfonsament del Moscou, el vaixell insígnia de la flota russa a la mar Negra, és un nou revés als plans de Vladímir Putin a Ucraïna. Després d’hores d’incertesa i intents de desviar l’atenció, el Kremlin ha hagut de reconèixer finalment la pèrdua del vaixell de guerra més important que tenien desplegat per donar cobertura a la invasió d’Ucraïna. “Durant el remolcament del creuer al port de destí, el vaixell es va desestabilitzar degut als danys que havia patit al buc durant l’incendi provocat per la detonació de municions. Amb una mar remoguda per la tempesta, el vaixell s’ha enfonsant”, ha dit el ministeri de Defensa en un comunicat fúnebre.

El destí del Moscou va ser objecte de moltes especulacions i informacions contradictòries durant tot el dijous. Ucraïna va anunciar que dos míssils Neptune disparats des d’Odessa havien impactat en el vaixell insígnia rus. Després d’hores de silencia, el Kremlin va reaccionar amb un comunicat on reconeixia que havia evacuat la tripulació del Moscou després que un incendi hagués afectat un dipòsit de municions i s’haguessin produït diverses explosions. Després d’un intent de remolcar-lo cap a Sebastopol (Crimea), el vaixell es va enfonsar a la mar Negra. En realitat, res del que han dit ni uns ni altres s’ha pogut verificar de manera independent.

El creuer llançamíssils ‘Moskva’ ha estat atacat des de la costa ucraïnesa / Ministeri de Defensa de Rússia

Només una certesa

L’únic que és segur és l’enfonsament del vaixell. La pèrdua del Moscou és doble per a Rússia. En primer lloc, és un cop important a la seva reputació. Després del fracàs de la invasió llampec i de la desfeta als afores de Kíiv, l’enfonsament del seu vaixell insígnia és un nou exemple de l’excés de confiança amb el qual el Kremlin ha plantejat la invasió d’Ucraïna. Les primeres informacions apunten que les forces ucraïneses haurien fet servir un dron turc Bayraktar TB2 com a esquer per desviar l’atenció de les defenses del vaixell, que no va poder fer res per aturar els dos míssils llançats des de la costa d’Odessa. Quan van voler reaccionar, ja era massa tard.

En segon lloc, l’enfonsament del Moscou redueix la capacitat de maniobra de l’exèrcit rus. Era el tercer vaixell més gran de la marina russa i suposadament era un dels millor equipats per defensar-se contra atacs de míssils. Segons els experts, el creuer disposava de fins a tres línies de defensa que, si es confirmés l’impacte dels míssils ucraïnesos, haurien fallat de manera estrepitosa i posarien en qüestió la modernització de la flota russa. També circulen informacions sobre el mal funcionament del radar del vaixell, que només oferia una protecció de 180º.