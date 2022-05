Sánchez diu que està “normalitzant la vida” a Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dissabte a Andalusia que el seu executiu “està normalitzant la vida” a Catalunya mentre que el PP “posa en risc la unitat d’Espanya”. “La gran diferència entre ells i nosaltres és que a ells els aproven una DUI i nosaltres estem normalitzant i retrobant la vida a Catalunya”, ha insistit entre aplaudiments dels assistents a l’acte de campanya del PSOE per la campanya del candidat socialista a la Junta d’Andalusia, Juan Espadas.

Sánchez també ha assegurat que quan governava el PP i comptava amb suport parlamentari de partits nacionalistes “no hi havia cap perill per a la ruptura de l’Estat”, mentre que si aquests partits donen suport a governs socialistes “diuen que perilla la unitat d’Espanya“. “Ells diuen que amb nosaltres perilla la unitat de l’Estat, però és amb ells i les seves polítiques que es posa en risc”, ha insistit amb la intenció que quedés molt clar aquest missatge.

Critica a la “corrupció política” i les “estructures parapolicials” del PP

El president espanyol ha centrat gran part de la seva intervenció a criticar la corrupció a les institucions, especialment, la vinculada amb el PP. Justament aquest divendres el regidor del PSC que va destapar les irregularitats de l’Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, va acusar el seu partit de “mirar cap a una altra banda”. Sánchez, però, ha acusat el PP de “corrupció política” i d’haver creat “estructures parapolicials” per intentar “perseguir adversaris i obstaculitzar la investigació de la justícia”.

En aquest sentit, Sánchez els ha acusat de “corrupció política” per haver creat “estructures parapolicials per perseguir adversaris i per obstaculitzar la investigació de la justícia”. A més, també ha assegurat que cometen “corrupció de la democràcia” perquè “no reconeixen els resultats electorals” i titllen “d’il·legítim” el govern de Sánchez.