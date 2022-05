El regidor que va alertar d’irregularitats al Consell Esportiu deixa el PSC

El regidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat que va denunciar les irregularitats del Consell Esportiu, Jaume Graells, ha decidit deixar l’acta de regidor del PSC i la militància al partit. Ho ha anunciat en un comunicat en què ha explicat que no pot militar a un partit que “castiga el denunciant” davant la corrupció i és “passiu amb qui delinqueix”. Així, el ja exregidor de l’Hospitalet de Llobregat ha acusat la direcció del PSC de ser “passiva i poc compromesa” amb esclarir els fets. “Incompleixen la pròpia normativa interna en tot allò que fa referència a la tolerància zero davant la corrupció i als mecanismes de denúncia interna”, ha denunciat.

El comunicat també explica que Graells ha fet arribar una carta al líder dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, comunicant-li que es dona de baixa del partit. La carta també es un retret a la resposta “lamentable” del partit a la seva denúncia. “Des del primer minut vaig sentir que es traïa la meva confiança”, assegura en la carta en què diu que es va donar credibilitat “a la versió dels qui havien comès les irregularitats” i “se’ls va fer costat”.

L’exregidor considera que se l’ha condemnat “al més injust dels ostracismes” i ha assenyalat que “no és bona política la que castiga el denunciant i té guant de seda amb els denunciats”. Molt indignat amb l’actuació del seu partit, Graells ha recalcat que “”qui desprestigia la política i les institucions no és mai qui presenta una denúncia sinó qui comet el delicte”.

Núria Marín no li va fer “ni cas” quan va denunciar les irregularitats

Va ser Graells qui va alertar l’alcaldessa del municipi, Núria Marín, de les possibles irregularitats, i a la missiva lamenta que ella no li va fer “ni cas”. “El fet que el cas estigui en fase d’instrucció no hauria d’impedir un procediment intern per depurar responsabilitats polítiques”, assenyala abans d’afegir que “deixar en mans exclusivament de la justícia la depuració de responsabilitats polítiques mentre es mira cap a un altre costat i s’ataca al denunciant és una mala pràctica” en què alguns partits “tradicionalment han caigut”. Segons Graells “denota una manca de voluntat i compromís per combatre la corrupció d’arrel”.