La Junta Electoral salva la candidata de Vox a Andalusia

La Junta Electoral de Granada ha salvat Macarena Olona, la candidata de Vox a les eleccions d’Andalusia acusada d’empadronar-se de manera irregular a Salobreña (Granada) per poder-se presentar als comicis, que seran el pròxim mes de juny. Segons eldiario.es, la Junta Electoral considera que el certificat d’empadronament, que encara està vigent, com la inscripció al cens electoral són actes “administratius ferms” i, per tant, la dirigent del partit d’extrema dreta continua a la cursa electoral.

La coalició de partits d’esquerres Andaluces Levantaos havia impugnat l’empadronament d’Olona després que l’expresident de Vox a Granada, Manuel Martín, reconegués que la diputada d’ultradreta estava empadronada a Salobreña sense viure “regularment” a la casa, propietat del mateix Martín. Tot i que l’Ajuntament del poble ha iniciat d’ofici l’anul·lació de l’empadronament, la Junta Electoral considera que la documentació aportada per Olona està en regla i que els “retalls de notícies” no són suficients per impugnar la candidatura.

Andaluces Levantaos ja ha anunciat que recorrerà la resolució i ha criticat que la Junta Electoral els ha comunicat la resolució “per telèfon” i després que tota la premsa ja estigués al corrent de la notícia. No obstant això, Macarena Olona només ha salvat el primer obstacle. La candidata de Vox té 15 dies per presentar al·legacions i demostrar que és resident habitual a Salobreña. La coalició d’esquerres denuncia que Olona ha comès un “frau de llei” i que no compleix amb els requisits administratius per ser considerada veïna de la localitat.

Vox confia a treure un gran resultat a Andalusia

Malgrat l’embolic, Vox està convençut que la impugnació de l’empadronament d’Olona juga a favor seu i consideren que la polèmica els beneficiarà. Quan es va fer públic que l’Ajuntament de Salobreña havia donat de baixa l’empadronament d’Olona, el número 2 del partit ultra, Iván Espinosa de los Monteros, va assegurar que “serà igual” si finalment hande canviar de candidat perquè el seu partit “obtindrà un resultat òptim” a les eleccions.

Si el PP no aconsegueix una majoria absoluta, tornarà a quedar en mans de l’extrema dreta per governar a Andalusia, igual que li ha passat a Castella i Lleó. Els populars, que confien a revalidar la presidència de la Junta, necessiten un molt bon resultat a les eleccions del juny per no haver de compartir el poder amb Vox.