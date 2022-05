Vox a un pas de perdre la seva candidata preferida per les eleccions andaluses

La candidata escollida per Vox per portar a les eleccions andaluses, Macarena Olona, podria no poder participar-hi. L’ajuntament del seu municipi, Salobreña, a Granada ha donat de baixa el seu empadronament per irregularitats. En un comunicat, l’Ajuntament de Salobreña, governat pel PSOE, considera que Olona va fer un empadronament fictici, perquè el mateix expresident de Vox havia admès que la candidata no viu al municipi.

Vox haurà de canviar de candidata a les eleccions del 19 de juny, ja que Olona ja no és una candidata viable. En aquest sentit, el règim electoral andalús exigeix que els candidats estiguin empadronats a Andalusia. Un cop donada de baixa del padró, ara s’obre un termini de 15 dies perquè el seu partit presenti al·legacions. Tot i això, sembla que no hi tenen res a fer ja que la candidata s’hauria empadronat a la casa de l’exlíder de Vox per poder entrar com a candidata a les eleccions.

Un procés d’empadronament amb irregularitats

Olona es va empadronar a Salobreña el novembre del 2021, però dimarts passat l’Ajuntament va rebre un informe intern que posava en dubte la veracitat de l’empadronament. D’aquesta manera, és van descobrir certes irregularitats de les quals no se n’ha fet esmena. Això va portar a l’alcaldessa de la localitat a iniciar un procediment per donar de baixa d’ofici la inscripció al padró municipal, fet que s’ha produït aquest divendres.

Ara, Vox es queda sense candidata amb el que sembla una maniobra per no deixar presentar Olona. Tot i això, el partit d’ultradreta haurà de trobar un candidat si vol tenir alguna possibilitat en les eleccions del juny. El número dos de la formació, Iván Espinosa de los Monteros, pràcticament ho ha donat per fet aquest divendres en unes declaracions on ha apuntat que “serà igual” que Olona no pugui encapçalar la llista electoral, perquè Vox “obtindrà un resultat òptim” a les eleccions.