El parlament de Finlàndia aprova l’entrada a l’OTAN

El parlament de Finlàndia ha aprovat aquest dimarts la proposta d’entrar a l’OTAN amb un 95% dels vots a favor. Dels 199 diputats que té la cambra, 188 han donat llum verda a la proposta, mentre que vuit l’han rebutjat i tres més estaven absents. Malgrat l’ampli suport que ha tingut la decisió, el primer ministre del país, Pekka Haavisto, ha recordat que no hi ha motius per celebrar el resultat perquè “hi ha guerra a Europa”. Per altra banda, Haavisto ha subratllat que l’adhesió a l’OTAN –pendent ara del vistiplau de la resta d’estats membres- no canviarà l’actitud de Finlàndia en la resolució de conflictes. “Som una nació pacífica que sempre buscarà solucions diplomàtiques a cada conflicte”, ha apuntat.

La votació al parlament finlandès arriba just l’endemà que Suècia anunciés un acord entre les principals formacions polítiques per sol·licitar formalment l’ingrés a l’OTAN. D’aquesta manera, els dos països escandinaus posen fi a un llarg període de no alineació malgrat els avisos del president rus Vladímir Putin, qui ha amenaçat amb “represàlies” en cas que l’adhesió es faci efectiva.

Decisió aprovada el passat cap de setmana

El president de Finlàndia i el govern del país van aprovar formalment diumenge la sol·licitud d’ingrés a l’OTAN. Ho van anunciar en roda de premsa el president, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin. La decisió havia de ser ratificada al Parlament, cosa que s’ha produït avui. De fet, Niinistö va trucar dissabte el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per informar-lo de la intenció del país nòrdic de sol·licitar l’adhesió a l’OTAN. El president rus ja l’ha advertit que “aquesta renúncia a la tradicional política de neutralitat militar és una equivocació, ja que no existeix cap amenaça per a la seguretat de Finlàndia”, ha informat el Kremlin.

Vladimir Putin el 24 de febrer del 2022 / EP

Finlàndia va posar la directa aquesta setmana passada per entrar a l’OTAN “com més aviat millor” i va anunciar formalment la seva intenció de formar part de l’Aliança Atlàntica per raons de “seguretat”. Dos mesos i mig després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, Finlàndia ha fet el primer pas per protegir-se de les amenaces del president de Rússia, Vladímir Putin. “Com a membre de l’OTAN, Finlàndia reforçaria l’aliança; cal que formi part de l’OTAN com més aviat millor”, va declarar el president del país, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin, en un comunicat conjunt, mentre el ministre d’Afers Exteriors de Finlàndia, Pekka Haavisto, feia l’anunci davant el Parlament Europeu.