Aragonès i la ministra Sánchez pacten convocar la comissió d’infraestructures

La manca de les inversions que pertoquen a Catalunya està portant molta cua. Tanta que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convocaran la Comissió de seguiment d’Infraestructures entre els dos governs. En aquesta trobada està previst abordar l’execució d’inversions a Catalunya, segons han explicat fonts del Govern a l’agència de notícies d’Europa Press.

Aquest dimecres Aragonès s’ha reunit amb la ministra Sánchez en una trobada que ha durat aproximadament 30 minuts i en la qual, amb la presència del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, s’ha parlat sobre l’informe de distribució territorial de la inversió del sector públic estatal de 2021. Aquest informe demostra que Catalunya va rebre només el 35,7% del pressupostat -739,8 milions sobre els 2.068 milions plantejats-, mentre que Madrid va rebre el doble del que recollien els comptes.

Aragonès ha qualificat “d’inadmissible” el que ha rebut Catalunya i li ha demanat explicacions a la ministra. Per al president del Govern la resposta ha estat “insuficient”, pel que han quedat en convocar aquesta comissió entre els dos governs. Aragonès ha demanat a la ministra Sánchez que compleixi els compromisos d’inversió el més aviat possible. “És l’hora del compliment i no de les paraules”, ha dit a la sortida d’aquesta trobada.

El govern espanyol reivindica l'”esforç inversor” a Catalunya

La ministra Sánchez ha reivindicat l'”esforç inversor” del govern espanyol a Catalunya -3.700 milions d’euros donis de juny de 2018- i ha assegurat que les inversions a Madrid repercuteixen positivament en Catalunya. Sánchez ha demanat no comparar les xifres d’inversions entre comunitats perquè allunya l'”agenda del retrobament”. “Diàleg i una reflexió serena i assossegada en el marc de la lleialtat institucional és l’única via per a garantir l’estabilitat i l’execució de polítiques al servei de la ciutadania”, ha reblat.