Sánchez i Aragonès es reuniran abans de marxar de vacances

El Govern i el govern espanyol han anunciat aquest dimecres, després d’una reunió a Madrid entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, de més de dues hores, que es treballarà un acord per definir les garanties concretes per restablir el diàleg. Així ho han anunciat tant Vilagrà com Bolaños en rodes de premsa separades. En la trobada també han acordat que el president del Govern, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuneixin abans de marxar de vacances.

Vilagrà ha recordat que hi ha una acumulació de fets que han “deteriorat la confiança entre els dos governs” i que “persisteix el conflicte polític”. El diàleg futur haurà d’abordar “la fi de la judicialització del conflicte polític” amb les “garanties” de respecte de “drets individuals i col·lectius del país”. “Els problemes no se solucionen sols”, ha afegit Vilagrà.

“Hem reprès les converses per restablir unes garanties i condicions noves que generin confiança mínima per mantenir relacions institucionals i el procés de negociació del conflicte polític”, ha afegit Vilagrà. Abans de recuperar les relacions institucionals cal “treballar prèviament les condicions perquè sense confiança no hi ha relació possible”, ha remarcat.

Per la seva banda, el ministre de la Presidència ha dit que el Govern i el govern espanyol reprenen “el futur de diàleg”, però ha advertit que la Moncloa també aposta “pel diàleg entre catalans de diferents sensibilitats polítiques”. “Volem unir el que durant una dècada es va separar”, ha dit Bolaños. El ministre espanyol ha advertit que “les dificultats no poden ser un pretext per abandonar el diàleg; molt al contrari, les dificultats s’aborden amb més diàleg”.

Optimista, Bolaños ha dit que comença “un temps nou” en les relacions entre governs “mirant el futur” i per donar solidesa a aquesta aposta, “hem començat a treballar en un acord marc general pel diàleg i la negociació”. L’acord contindrà “principis i prioritats que han de presidir la metodologia de la taula de diàleg”.

Reunió de més de dues hores al complex de la Moncloa

Els dos consellers de Presidència s’han reunit a les instal·lacions del ministre al complex de la Moncloa. Bolaños ha rebut la consellera a peu de cotxe, amb un posat molt més alegre que el de Vilagrà, segons ha descrit l’agència ACN. Per a l’ocasió el govern espanyol ha situat a la porta de l’edifici un plafó amb les sigles del ministeri de la Presidència i les banderes catalana, espanyola i europea, on tots dos han posat per a les càmeres.

Bolaños rep Vilagrà a la seu del ministeri de la Presidència a Madrid / EP

L’executiu espanyol esperava que la trobada servís per reprendre una relació que va quedar suspesa arran del cas d’espionatge amb Pegasus al president de la Generalitat i a líders, activistes i advocats de l’entorn independentista, primer, i per la constatació del baix nivell d’execució de les inversions en infraestructures al 2021, després.

La Generalitat volia intentar que aquesta reunió servís per concretar ja una reunió entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol perquè tots dos abordin les implicacions de l’espionatge del CNI, i també per reactivar una reunió de la taula de diàleg que tingui contingut real.

El president del Govern, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que la reunió hauria de servir com a punt d’inflexió davant la gestió que ha fet l’Estat sobre l’espionatge en el ‘Catalangate’. Aragonès ha remarcat que fins ara les gestions han estat “absolutament insuficients” i s’ha mostrat a favor d’escoltar les propostes. En aquest sentit, ha demanat un marc de garanties per acabar amb la repressió, coincidint amb l’aniversari dels indults, i ha recordat que encara hi ha desenes de causes obertes contra alcaldes i càrrecs com el delegat de Govern a Lleida, Bernat Solé.

El Govern va assegurar dimarts que la “repressió” serà l’únic punt de l’ordre del dia. Així mateix, la portaveu, Patrícia Plaja, va afegir que no es donen les condicions, ara mateix, per tornar a convocar la taula de diàleg, ni tampoc la Comissió Bilateral. Plaja també va subratllar que “l’immobilisme no és una opció”, i que la situació no està pas “normalitzada”.

La trobada s’havia anat posposant fins després de les eleccions andaluses, on el PSOE va obtenir els pitjors resultats dels últims 40 anys. El president espanyol ha de rellançar ara la seva agenda legislativa per a l’any i mig que queda de mandat, i aspira a més a aprovar uns pressupostos generals de l’Estat per al 2022 per als que –per ara- no té el suport d’ERC ni la majoria que necessita.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va afirmar aquest dimarts que la reunió és una “bona notícia” per reactivar el diàleg entre els dos executius. Segons Rodríguez, “la normalitat institucional i el diàleg amb totes les comunitats, també amb Catalunya, és el full de ruta del govern” espanyol. No ha concretat si aquesta reunió servirà per tancar la data per a la trobada entre els presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès per abordar l’espionatge amb Pegasus, ni si aplanarà el camí per a la pròxima reunió de la taula de diàleg.