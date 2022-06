Pedro Sánchez nega cap discriminació a Catalunya, tot i la manca d’inversió

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat que l’executiu estatal apliqui un criteri de discriminació envers Catalunya respecte a la poca execució de les inversions previstes als pressupostos del 2021. En aquest sentit, Sánchez ha promès millorar l’execució dels diners pressupostats del 2022.

El líder socialista ha atribuït la manca d’inversió (un 35% dels diners pressupostats) a la pandèmia i al fet que l’economia espanyola i mundial hagi sofert “colls d’ampolla”. Alhora, ha dit que el seu govern té un gran “respecte” als catalans i ha subratllat que sense el seu executiu els líders d’ERC no haurien sortit de la presó.

Dures crítiques d’ERC

Tot i les paraules en les quals Sánchez justificava la manca d’inversió, ERC s’ha mostrat molt crítica i li han advertit que es poden quedar sense soci de govern al final de la legislatura. “Si vostès no compleixen, perquè no compleixen, ni amb els seus socis de govern i col·laboradors parlamentaris, com pensen acabar la legislatura”.

Les paraules del president espanyol no han convençut gens al partit republicà que, sota la veu cantant de la seva portaveu al Senat, Miella Cortès, ha qualificat les seves paraules com a “excuses”. A més, els republicans també han recordat que no és el primer any que Catalunya està “a la cua” en inversions estatals, que les ha qualificat de “ridícules”.

Cortès ha seguit i ha remarcat que “Catalunya paga sempre i mai rep el que li correspon”. “La gent està farta d’excuses i demanen solucions”, ha dit en referència a les promeses incomplertes del govern espanyol.

Sánchez ha replicat a la diputada recordant que la Generalitat va rebutjar l’ampliació de l’Aeroport del Prat i que l’actual ministeri de Transports inverteix 2.000 milions d’euros més que el del govern del Partit Popular. “No aboni un discurs de greuge territorial que no és tal, perquè el meu govern ha complert”, ha sentenciat.