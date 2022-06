Puigdemont acusa el govern espanyol d'”esquilar els catalans”

L’expresident de la Generalitat i actual eurodiputat Carles Puigdemont ha assegurat aquest diumenge que la confrontació “més salvatge” és “la que ha organitzat l’Estat contra els 7,5 milions de catalans” per la falta d’inversions a Catalunya. Aquesta ha sigut la seva resposta a les declaracions del líder del PSC, Salvador Illa, que ha criticat les seves declaracions durant el congrés de Junts. “L’operació retrobament i concòrdia consistia a esquilar els catalans i esperar que no ens queixéssim, que no féssim res”, ha criticat a Twitter.

L'operació "retrobament i concòrdia" consistia a esquilar els catalans i esperar que no ens queixéssim, que no féssim res. Volen que ajudem a transformar Catalunya en un erm.



No hi ha confrontació més salvatge que la que ha organitzat l'Estat contra els 7,5 milions de catalans. https://t.co/oRNZtjZv4A — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 5, 2022

Illa ha acusat l’expresident català de “recrear-se en la confrontació permanent” després que ahir dissabte carregués contra l’incompliment de les inversions de l’Estat. El líder socialista ha animat el ja expresident de JxCat a prendre el “camí del retrobament i la concòrdia”. “Volen que ajudem a transformar Catalunya en un erm”, li ha retret Puigdemont. D’aquesta manera, Puigdemont ha lamentat que les inversions a Catalunya han estat menors que a altres parts de l’estat espanyol i Illa ha criticat la seva exposició assegurant que cal treballar units i “no dividir-se”.

El congrés de Junts

Puigdemont va deplorar dissabte la manca d’inversions a Catalunya –el 35,7% de la quantitat pressupostada davant del 184% de la Comunitat de Madrid– al govern espanyol i el va acusar de fer campanya “bruta” a favor del PSC. “Mentre no votem el candidat correcte, no ens dispensaran un tracte de primera”, va dir des d’Argelers, on JxCat va celebrar el seu congrés.

Salvador Illa / ACN

El líder socialista ha demanat “autoexigència” als partits independentistes pel que fa a l’execució d’inversions a Catalunya i els ha recordat “el retard de la T-Mobilitat, de l’escola de formació de Seat o de la línia 9 del Metro” i en demana també explicacions. Sobre el dèficit inversor de l’Estat, Illa insisteix que aquest es va generar durant els governs del PP a l’Estat espanyol i assegura que el PSOE “intenta solucionar els problemes, superar els errors i apostar pel diàleg”.