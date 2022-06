Illa acusa Puigdemont de “recrear-se en la confrontació permanent”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el president de la Generalitat a l’exili i exlíder de JxCat, Carles Puigdemont, de “recrear-se en la confrontació permanent” després del retrets al PSOE pel dèficit d’inversions a Catalunya. Illa creu que la solució per a Catalunya no passa per “persistir en repetir errors” del passat i emplaça la nova direcció de Junts per Catalunya (JxCat) a mirar el futur: “No hi ha un altre camí que no sigui el del retrobament i la concòrdia”. Malgrat les desavinences, Illa ha desitjat “molta sort” a la nova direcció dels nacionalistes i els ha demanat “col·laboració i lleialtat” en la nova etapa.

Carles Puigdemont a Brussel·les / ACN

Illa ha respost així les acusacions que llençava Carles Puigdemont aquest dissabte des d’Argelers, que definia la manca d’inversió de l’Estat a Catalunya com una “campanya bruta” de Pedro Sánchez a Salvador Illa. “Segueixen instal·lats en la confrontació”, resumeix Illa. A més, com ja va fer dissabte, el líder socialista ha demanat “autoexigència” als partits independentistes pel que fa a l’execució d’inversions a Catalunya i els ha recordat “el retard de la T-Mobilitat, de l’escola de formació de Seat o de la línia 9 del Metro” i n’ha demanat també explicacions.

El dèficit d’inversions a Catalunya

Sobre el dèficit inversor de l’Estat, Illa insisteix que aquest es va generar durant els governs del PP a l’Estat espanyol i assegura que el PSOE “intenta solucionar els problemes, superar els errors i apostar pel diàleg”. En aquest sentit, el líder dels socialistes a Catalunya s’ha referit a la poca execució de les inversions dels pressupostos del 2021. I és que segons les dades que va publicar el mateix govern espanyol, a Catalunya es van executar menys d’un 40% del previst, una xifra molt significativa en comparació a l’inversió a la Comunitat de Madrid, on van arribar gairebé al 200% del previst.