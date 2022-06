Aragonès critica que es “banalitzi” l’apartheid comparant-lo amb les escoles

La comparació del president del PP, Alberto Nuñez Feijoó, entre les escoles catalanes i l’apartheid de Sud-àfrica continua provocant reaccions. L’últim en pronunciar-se ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha titllat aquestes paraules de ser “inadmissibles” per la seva “baixesa política i moral”. “Banalitzar el dolor, les morts i la ignomínia que va comportar l’apartheid és d’una baixesa política i moral inadmissible. De nou l’atac a Catalunya per guanyar quatre vots“, ha lamentat en una piulada a Twitter on també ha avisat que seguiran “dempeus” defensat la llengua catalana, la cohesió social i la llibertat de Catalunya.

Seguirem dempeus defensant la llengua catalana, la cohesió social i la llibertat de Catalunya. https://t.co/HueP3u6jjp — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) June 2, 2022

Aquest matí Feijoó ha afirmat sense despentinar-se que a les escoles catalanes es produeix un “apartheid lingüístic” perquè els “nens no poden tenir coneixement del castellà a les aules”. També ha acusat el Govern de ser el “garant de l’incompliment de la llei” -en referència a la sentència del 25% dictada pel TSJC- i ha carregat contra el PSC per “fer picades d’ullet” a l’independentisme amb l’acord que van assolir juntament amb ERC, Junts i els Comuns per la llei del català.

Vilagrà i el PSC retreuen a Feijoó que utilitzi el català per “aconseguir vots”

De seguida ha arribat la reacció de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha apuntat que no pot estar “més en desacord” amb el president del PP amb aquestes afirmacions, que no és el primer cop que succeeixen per tal de guanyar vots, segons ha recordat a la sortida de la reunió de la Comissió Mixta a l’Ajuntament de Barcelona. “Les dades i la pau social sobre el tema ho desmenteixen”, ha reblat.

També ha reaccionat el PSC, que ha retret a Feijóo que “utilitzi el català per aconseguir vots”. El líder de l’oposició i del PSC, Salvador Illa, ha admès una “profunda decepció” amb les paraules de Feijóo perquè pretén “seguir amb la confrontació” quan cal afavorir la “convivència i retrobament”.