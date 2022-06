El PSC retreu a Feijóo que faci servir el català per “aconseguir vots”

El PSC ha criticat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per afirmar que a les escoles catalanes hi ha un “apartheid lingüístic” perquè els “nens que no poden tenir coneixement del castellà a les aules”. Els socialistes han retret a Feijóo que utilitzi el català per “aconseguir vots”. El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha admès una “profunda decepció” amb les paraules de Feijóo, que suposadament forma part de l’ala moderada del PP. “Fa un plantejament de seguir amb la confrontació, quan cal afavorir la convivència i la retrobada”, ha dit Illa.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha reclamat “més responsabilitat” a Feijóo i l’ha acusat d’atiar la polèmica sobre la llengua. “No pot ser que el català sigui una arma llancívola entre partits per aconseguir vots”. El PP, que ha reclamat al govern espanyol que porti el nou decret del Govern al Tribunal Constitucional, està en plena campanya a Andalusia i ha tornat a recuperar els atacs a Catalunya i al català com a principal eslògan electoral. Romero ha animat el PP, Cs i Vox a anar al Consell de Garanties Estatutàries “si tenen sospites que [el decret] no compleix amb la constitucionalitat”.

Esther Niubó i Alícia Romero al Parlament / ACN

Crítiques de PP i PSC al decret del català

Els socialistes catalans, que s’han implicat en les negociacions a quatre bandes per elaborar una proposició de llei per protegir el català i que està a punt d’aprovar-se al Parlament, rebutgen donar suport al decret, però no han volgut pronunciar-se sobre el el govern espanyol el portarà al TC. Romero avisa que el decret “desafia els tribunals” i “no dona resposta a la sentència” del TSJC que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a totes les escoles del país. El PSC insisteix que la proposició de llei sí que compleix amb la sentència i han insistit que les resolucions judicials s’han de respectar.

En una entrevista a Onda Cero, Feijóo ha assegurat que el castellà “podria estar en perill a Catalunya” i ha avançat que el seu partit també anirà al TC perquè, segons diu, Sánchez “se sent còmode amb l’incompliment de la llei en una part del territori”. El president del PP veu amb bons ulls la petició de Vox d’aplicar un nou 155 a Catalunya i ha recordat que el 2017 aquest polèmic article va servir per “parar els independentistes”. Feijóo ha assegurat que podria ser una mesura útil per protegir el castellà a les escoles.