Vox, Cs i PP també portaran el decret del català al Consell de Garanties

Vox ha reculat i finalment se sumarà a Cs i PP per portar el nou decret del català al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). El partit d’extrema dreta havia rebutjat en un principi anar al CGE perquè “no serveix per res” i va anunciar que portaria el text directament al Tribunal Constitucional, ja que al Congrés té els 50 diputats necessaris per engegar el procés. Vox també ha reclamat al govern espanyol que aprovi un nou 155 a Catalunya per obligar la Generalitat a complir la sentència del 25% de castellà a les escoles.

Fonts del partit ultra han explicat a Europa Press que portaran el decret al Consell de Garanties per “posar més traves a les trampes i incompliments del Govern”, igual que van fer amb la proposició de llei pactada a quatre bandes entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem. La president de Cs, Inés Arrimadas, va oferir a Vox un front comú per anar al CGE, però en un principi la formació d’extrema dreta s’hi havia oposat. Després del canvi de parer, el PP ha anunciat que s’hi suma.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ensenya un cartell des del faristol del Parlament | ACN

Denúncia contra Cambray per desobediència

Arrimadas ha presentat una denúncia contra el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, i altres responsables del departament per “desobediència”. Acompanyada del líder del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, i de la presidenta del grup municipal a Barcelona, Luz Guilarte, la dirigent ha assegurat que no deixaran “ni una infàmia sense combatre” per “defensar els drets dels catalans”.

Vox considera que el Consell de Garanties és un “xiringuito que fa dictàmens no vinculants”, però en aquest cas fan una excepció perquè l’objectiu és entorpir el màxim possible totes les reformes legislatives encaminades a esquivar la sentència del TSJC. Per la seva banda, el PSC s’ha sumat als partits de la dreta per criticar el decret, tot i que de moment no tenen previst recorre’l i esperaran a veure la recció de la justícia, que aviat haurà de decidir què respon al departament d’Educació, que ha explicat al tribunal que no pot complir amb la sentència del 25% pels últims canvis legals.

Vox vol un 155 a Catalunya pel català

En la seva ofensiva contra el català, Vox també ha registrat un proposició no de llei al Congrés dels Diputats per reclamar l’aplicació del 155 a Catalunya per “l’incompliment de la sentència de l’espanyol”. El partit ultra considera que el nou decret de la Generalitat és “l’enèsim desafiament del Govern català a l’Estat de Dret” perquè impedeix “que els directors de centres educatius apliquin el mandat de la justícia”.

La formació de Santiago Abascal té previst presentar una querella per desobediència contra qualsevol membre del Govern “responsable” de no complir la sentència del 25%, tot i que encara “no es pot concretar si serà contra el conseller d’Educació o contra altres membres del Govern”, segons va assegurar el portaveu del partit ultra al Parlament, Joan Garriga.