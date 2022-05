El PSC se suma a les crítiques de Vox, Cs i PP contra el decret del català

El PSC s’ha sumat aquest dimarts a les crítiques de Vox, Cs i PP contra el decret del català que el Govern va aprovar dilluns. Tot i la seva oposició al decret llei, els socialistes no han anunciat que hagin decidit prendre cap mesura, més enllà de votar-hi en contra quan arribi al ple per a la seva convalidació. En canvi, Vox, Cs i PP han anunciat mesures concretes. La ultradreta ha presentat a Madrid una proposició no de llei perquè s’apliqui el 155 a Catalunya per “l’incompliment” de la sentència del 25%, mentre que Cs ha anunciat que demà presentarà una denúncia davant de la Fiscalia contra el conseller Josep González Cambray per un decret que considera “una presa de pèl”. El PP també ha manifestat la seva voluntat de portar el decret davant del Tribunal Constitucional, així com també la llei d’usos del català que està de moment aturada.

La portaveu parlamentària dels socialistes, Alícia Romero, ha lamentat el contingut del decret aprovat perquè no va en “consonància” amb la llei que han pactat PSC, ERC, JxCat i Comuns. El PSC lamenta que el decret “no estableix el castellà com a llengua d’aprenentatge” i que ni tan sols “el pronuncia gairebé”. A més, Romero, que va participar en les negociacions sobre la nova llei del català, també ha criticat que es parli d’inaplicació de paràmetres numèrics, fet que el PSC creu que és un “incompliment de la sentència”.

El PSC diu que el decret no resol a les direccions de centres l’aplicació de la sentència

“Sap greu, perquè ha costat molt arribar a l’acord a quatre per a la llei d’usos, però no ens satisfà el decret i no resol a les direccions el problema de l’aplicació de la sentència”, ha dit Romero, abans de recordar que “ja hi ha escoles que tenen una matèria feta en castellà, tampoc entenem quin problema hi ha que això sigui així, com fem amb la llei”. La portaveu socialista ha remarcat que les sentències “agradin on o s’ha de complir” i ha advertit que “si s’ha complert abans, no s’entén perquè ara s’han de buscar subterfugis”.

Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Cs, Nacho Martín, ha dit que decret i llei “són dues cares de la mateixa moneda” i troba que es tracta d’una “ofensiva dels que no creuen en l’estat de dret, que tracten de menysprear els tribunals i desobeir”. Martín ha dit que la denúncia a Fiscalia es presentarà davant “l’incompliment flagrant de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya” que imposa el 25% de castellà. “El decret és una presa de pèl a la comunitat educativa”, ha reblat.

Nacho Martín, de Cs / ACN

El PP també ha carregat contra el decret. La diputada Lorena Roldán ha aprofitat per acusar el PSC d’estar “més a prop d’ERC que de la Constitució” i els ha recriminat que es mostrin “tan ofesos” amb el decret però que en canvi el govern de Pedro Sánchez no faci res per fer complir la sentència. Roldán ha dit que el decret és “una trampa a la democràcia” però que “no els servirà de res al separatisme”. “Lluitarem perquè la sentència es compleixi en tots els fronts, perquè el castellà no sigui marginat a les aules”, ha afegit.

Els Comuns critiquen que el PSC no doni suport al decret llei del català

Finalment, els Comuns sí que avalaran el decret del Govern i creuen que “no té sentit” que el PSC no ho faci. La presidenta d’En Comú Podem a la cambra, Jéssica Albiach, no veu el sentit que els socialistes donin suport a la proposició de llei impulsada pels quatre grups al Parlament i que votin en contra del decret. “També vam veure el PSC fent mans i mànigues per intentar justificar aquesta llei, fins i tot a l’hora d’impulsar-la”, ha assenyalat Albiach. Per això creu que el rebuig dels de Salvador Illa al decret “és més una excusa per respondre al seu electorat que una resposta al contingut del decret”.