Els comuns es desmarquen del PSC i avalaran el decret sobre el català

El president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha avalat el decret aprovat pel Govern que elimina la possibilitat d’establir percentatge en les llengües d’ensenyament a l’escola. D’aquesta manera, els comuns es desmarquen del PSC, que ha criticat la maniobra, i asseguren que el decret “sí que compleix” amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En una entrevista a TVE, Asens ha criticat el “canvi de posició a última hora del PSC” i ha defensat que el text del decret “és el mateix” que el de la proposició de llei pactada entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem al Parlament.

“No entenem a què obeeix el canvi de criteri. No té a veure amb un canvi en el text, és el mateix”, ha insistit el diputat dels comuns, que considera que les dues reformes legals defensen que a l’escola “s’ha de funcionar amb criteris pedagògics més que amb percentatges”. No obstant això, Asens ha reconegut que “qui ho ha de decidir és la justícia o el Consell de Garanties Estatutàries”, però ha avançat que En Comú Podem donarà suport al Govern quan el decret s’hagi de convalidar al Parlament. El diputat també ha reiterat que “ha de ser cada centre el que en funció de la realitat sociolingüística decideixi com adaptar-se al decret”.

Un grup de famílies espera l’obertura de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar / ACN

Crítiques del PSC al decret sobre el català

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha criticat el decret aprovat in extremis pel Govern i ha assegurat que els socialistes, , igual que la CUP, votaran en contra del text quan passi per la cambra perquè consideren que serveix per esquivar la sentència del TSJC i “desafia els tribunals”. Romero creu que el nou decret “no recull amb plenitud l’acord fruit del consens” de l’acord a quatre bandes per tramitar una proposició de llei i ha lamentat no menciona l’ús curricular del castellà, com sí que fa el text acordat al Parlament, que ara mateix està paralitzat mentre el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avalua la petició de Vox, Cs i PP.

Per la seva banda, Cs ha anunciat que també portarà el decret al CGE perquè és una “estratagema per burlar la sentència del 25% de castellà a les aules”. El president del grup parlamentari taronja, Carlos Carrizosa, assegura que el seu partit vol evitar que es continuïn “trepitjant” els drets lingüístics dels alumnes catalans.