Cs portarà el nou decret sobre el català al Consell de Garanties Estatutàries

Nova maniobra dels partits unionistes per intentar paralitzar les mesures que està prenent el Govern per esquivar la sentència del 25% de castellà a les escoles de Catalunya. Aquest cop és Ciutadans qui ha advertit que portarà el nou decret del català al Consell de Garanties Estatutàries. Ha estat Carlos Carrizosa, el president del grup parlamentari, qui ha assegurat que tornaran a repetir la maniobra que ja van fer amb la llei del català per tal de paralitzar tot el procés. Ara bé, amb el decret la situació no és la mateixa perquè ja s’ha publicat al DOGC i per tant està en vigor tot i que es començarà.

“El Govern intenta un altre estratagema per burlar la sentència del 25% de castellà a les aules”, ha denunciat Carrizosa, que ha reiterat que no deixaran que es continuïn “trepitjant” els drets lingüístics dels alumnes catalans. Amb el decret llei que el Govern ha aprovat aquest dilluns després d’una reunió extraordinària per abordar aquest assumpte es pretén blindar la immersió lingüística. Educació assumirà la responsabilitat “legal” de tots els projectes lingüístics i de la “inaplicació” dels personatges en l’ensenyament.

Vox, Cs i PP aconsegueixen paralitzar la nova llei del català

El passat dijous la Mesa del Parlament va tramitar la petició de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Vox, Ciutadans i PP. Tot i que aquest dictamen no és vinculant no es pot votar la nova llei fins que arribi i s’està demorant. De fet, el Consell de Garanties Estatutàries té set dies hàbils per a dictaminar si la llei s’adequa a la Constitució i a l’Estatut. Per tant, fins que no emetin un dictamen la llei pactada in extremis per PSC, ERC, Junts i els Comuns no es podrà sotmetre a votació i romandrà paralitzada.

El Parlament està pendent de saber quan es podrà votar aquest text si és avalat pel Consell de Garanties Estatutàries. Els grups que la van pactar volien que es votés abans del 31 de maig per evitar sobrepassar el termini del TSJC per aplicar la sentència del 25%, però la maniobra de PP, Vox i Ciutadans ho ha paralitzat tot. El text de la llei recull que el català és llengua vehicular i d’aprenentatge i el castellà llengua curricular que s’utilitzarà segons el que es fixi als projectes lingüístics de cada centre.