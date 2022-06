Feijóo assegura que hi ha “apartheid lingüístic” a les escoles catalanes

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que a les escoles catalanes hi ha “apartheid lingüístic” dels “nens que no poden tenir coneixement del castellà a les aules”. D’aquesta manera Feijóo carrega contra el Govern i declara que la situació està perpetuant l’incompliment de la llei. A més, també ha criticat la posició del PSC i ha assegurat que “fa picades d’ullet” a l’independentisme amb l’acord en la llei sobre el català a les escoles. Pel que fa a la proposta de Vox d’aplicar un 155 a Catalunya, el líder del PP se n’atribueix el mèrit i ha recordat que l’any 2017 la seva proposta va servir per “aturar el procés” independentista.

Alberto Núñez Feijóo i Juanma Moreno confien a obtenir una gran victòria a Andalusia / Europa Press

Feijóo no s’ha quedat callat i ha defensat el castellà a les escoles catalanes. De fet, ha mencionat en una entrevista a Onda Cero aquest dijous que és aquest l’idioma que “podria estar en perill a Catalunya”. A més, ha dit que la segregació a les escoles catalanes és real i, per tant ha instat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez a recórrer el decret sobre el català que ha aprovat la Generalitat. Tot i això, el líder del PP ha lamentat que hauran de ser els populars qui recorrin perquè l’executiu de Pedro Sánchez “se sent còmode amb l’incompliment de la llei en una part del territori”.

Un 155 igual d’efectiu que el 2017

Feijóo ha tret pit sobre el 155 que va aplicar el 2017 on ell assegura que “van parar als independentistes”. Així doncs, ha recordat que seria una mesura útil per la protecció del castellà a les escoles. A més, Feijóo ha insistit que la situació a Catalunya és “greu” i que és “atípic” que un president del govern espanyol “miri a una altra banda”. D’aquesta manera, ha dit que ells podrien convertir-se en els abanderats de la causa i proposar mesures “més dràstiques” per parar la situació.