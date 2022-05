Ayuso critica la immersió i diu que Catalunya és una nació inventada

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tornat a fer unes declaracions fora de lloc per desviar l’atenció dels problemes de corrupció que afecten el PP madrileny pels contractes a dit durant la pandèmia. Durant la cloenda del congrés del PP de Madrid, Ayuso ha carregat contra la immersió lingüística a Catalunya. “Els catalans veuen negat el seu dret constitucional a estudiar en l’idioma que comparteixen 600 milions d’ànimes a tot el món. I són atropellats per una administració autonòmica que s’ha inventat una nació“, ha dit.

La dirigent popular ha tornat a reivindicar la capital madrilenya com un espai de llibertat no nacionalista on tothom té cabuda. “El nacionalisme és propi de les no nacions. I s’ha convertit en una fàbrica d’expulsar joves i empreses. A Madrid això li importa“, ha continuat Ayuso, que també ha aprofitat per criticar el feminisme en general i la ministra d’Igualtat, Irene Montero, en particular. “Dona lliçons de feminisme quan el seu major èxit polític és ser parella de”.

Ayuso, amant dels eslògans fàcils

“No hi ha proposta irresponsable i simple de l’esquerra feminista que no afecti la llibertat o la prosperitat. Moltes d’aquestes iniciatives avergonyeixen les dones que treballem tots els dies per tirar endavant el nostre país”, ha afirmat Ayuso amb relació a la nova llei de l’avortament i la baixa per regles doloroses. “Resulta que la preocupació pel medi ambient, la falsa lluita contra el racisme o la manipulació criminal de la condició sexual són, simplement, el nou col·lectivisme”.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb Ayuso en un acte del partit al març / Europa Press

Ayuso, que ha fet dels eslògans fàcils i les sortides de to el símbol del seu discurs política, també ha tingut un record pel govern de Pedro Sánchez, el “pitjor que hem tingut en democràcia”, ha etzibat. “No sap gestionar, no té clar ni què és Espanya ni li interessa, frivolitza amb l’avortament i sosté que ETA és passat, però el franquisme és de rabiosa actualitat”.

Feijóo tanca files amb Ayuso

El nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha certificat la pau amb Ayuso i ha tancat files al voltant de la dirigent popular reivindicant el “magnífic projecte” dels populars a la capital espanyola. “Crec que hem posat la primera pedra per a una majoria absoluta a la Comunitat de Madrid“, ha assegurat. “Vull donar les gràcies a la presidenta Ayuso pel seu afecte, pel seu suport i per ser la presidenta que Madrid i el PP de Madrid necessiten”. Segons l’últim CIS, el PP trepitja els talons al PSOE i està a un pas d’aconseguir una majoria sumant amb Vox.

Feijóo tampoc ha desaprofitat l’ocasió de criticar Sánchez i el seu govern, el “menys preparat, més dèbil i més dividit de la democràcia”. Feijóo també ha tirat de manual i ha alertat que la Moncloa no para de fer concessions als independentistes. “Sánchez està pres i és presa dels seus socis, i està fent rendir totes les institucions de l’Estat per mantenir-se uns mesos més a la Moncloa”. Així mateix, el dirigent popular ha donat per tancada la crisi interna al PP. “Ens hem preocupat massa per les qüestions internes, jo no hi penso dedicar ni un segon. No m’interessa el passat, sinó el que passarà. Els partits que representen el futur són els que guanyen les eleccions“.