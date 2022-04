Iots i cotxes de luxe: el botí dels acusats d’inflar contractes a Madrid

La Fiscalia Anticorrupció investiga dos empresaris madrilenys per haver-se endut comissions milionàries després d’inflar els preus de diversos contractes per vendre material sanitari a l’Ajuntament de Madrid durant la pandèmia. Alberto Luceño Cerón i Luis Medina Abascal s’haurien en contacte amb el consistori a través d’un familiar de l’alcalde, José Luis Martínez-Almeida, per oferir-se a portar material de la Xina. La fiscalia sospita ara que els empresaris han blanquejat el botí que van obtenir amb les comissions comprant una casa, cotxes i rellotges de luxe i un iot.

Entre tots dos haurien gastat més de quatre milions de dòlars, segons detalla eldiario.es. Luceño hauria obtingut més de cinc milions de dòlars en comissions per fer de mitjancer en dos contractes, un per comprar mascaretes FFP2 i un altre per tests d’antígens, mentre que Medina s’hauria emportat un altre milió pel contracte de les mascaretes. I haurien pogut ser molts més. L’Ajuntament de Madrid va reclamar que es retornés un tercer contracte, valorat en 2,5 milions, per comprar guants i, per tant, es va quedar sense la comissió.

Saqueig de fons públics

La querella de la Fiscalia Anticorrupció assegura que els empresaris s’haurien embutxacat com a comissions entre el 60% i el 80% del preu total que va pagar l’ajuntament madrileny. En un moviment sospitós, tots dos van començar a comprar articles de luxe de manera gairebé compulsiva per blanquejar els diners. Medina, que havia rebut un milió de dòlars des d’un compte bancari de Malàisia, es va comprar un iot que va registrar a Gibraltar a nom d’una empresa que té amb el seu germà Rafael.

Per la seva banda, Luceño va aconseguir gastar en temps rècord 3,5 dels 5 milions que havia rebut de les comissions per inflar contractes. Va gastar 60.000 euros en cinc nits d’hotel a Marbellai va comprar tres rellotges de luxe per 42.000 euros, però això és una minúcia comparada amb la dotzena de cotxes que va adquirir, entre ells un Ferrari de 355.000 euros, un Lamborghini de 300.000 euros i un Aston Martin de 293.000 euros.