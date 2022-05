PP i Vox agafen embranzida mentre l’esquera s’estanca, segons el CIS

El PP d’Alberto Núñez Feijóo continua retallant distàncies amb el PSOE i trepitja els talons del partit de Pedro Sánchez a un mes de les eleccions a Andalusia. Segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), els socialistes guanyarien unes hipotètiques eleccions generals amb el 30,5% dels vots –igual que a l’abril–, mentre que el PP es quedaria a només 1,6 punts. En només tres mesos, Feijóo ha fet passar els populars del 21,3% al 28,7% l’estimació de vot.

En un moment clau per a la legislatura espanyola, amb l’executiu de Pedro Sánchez més qüestionat que mai i amb el suport d’ERC penjant d’un fil, la suma de PP i VOX arriba al 45,3% de la intenció de vot i eixampla distàncies amb el govern de coalició. PSOE i Podemos es quedarien amb el 39,9% dels sufragis per l’enfonsament de la formació morada i tornarien a necessitar els vots dels independentistes per poder conservar la Moncloa.

Gràfic del sondeig del CIS del maig del 2022 elaborat per Europa Press

L’ascens imparable de Vox

Per la seva banda, Vox continua el seu ascens i guanya 2,2 punts per situar-se en el 16,6% de la intenció de vot. Podemos no aconsegueix aturar la sagnia i obtindria el 9,6%, 1,1 punts menys que a l’abril i 3,3 menys que a les eleccions del 2019. Ciutadans tampoc sembla trobar la fórmula per no acabar desapareixent com a força política i perd dues dècimes fins a quedar-se en només l’1,8% dels vots, per sota d’ERC (2,5%) i Más País (2,1%). Junts i el PNB no varien respecte al baròmetre del CIS del mes d’abril.

Pel que fa als partits independentistes, ERC es manté com a primera força tot i perdre 1,1 punts respecte al 2019 –ja seria cinquena al Congrés després de superar Cs en percentatge d’intenció de vot– i Junts obtindria l’1,2% dels vots, 1,1 punts menys que a les generals de fa tres anys. Per la seva banda, la CUP es quedaria en el 0,6% dels vots, tres dècimes menys que al sondeig de l’abril i quatre menys que a les generals del 2019.