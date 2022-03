Feijóo arrasa a les primàries i eleva el to contra Sánchez

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, s’ha convertit en el nou líder del PP després d’arrasar en una votació entre les bases del partit on ha obtingut el 99,63% dels vots. Una passejada que posa fi a la guerra interna que va estar a punt d’esbudellar el partit i que ara pot servir per catapultar-lo en la cursa cap a la Moncloa. Feijóo s’ha convertit en “l’aspirant més votat de la història del partit”, ha dit el president del Comitè Organitzador del Congrés popular, Esteban González Pons. En aquesta fita també ha ajudat que no tenia rival.

En el congrés celebrat a Sevilla, han votat 36.974 persones, un 88,05% dels 41.991 afiliats que s’havien inscrit per exercir el seu dret a vot. Tot i el missatge triomfalista del partit, la participació a les primàries ha estat molt inferior a les del 2018, quan hi competien Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal i van votar gairebé 60.000 afiliats. Amb tot, la transició de l’era post Casado està sent més ordenada del que es preveia.

Crítiques a Pedro Sánchez

Feijóo ha estrenat el seu nou càrrec elevant el to contra el govern espanyol, cada vegada més dividit per la resposta europea a la guerra a Ucraïna, l’escalada dels preus de l’energia i el gir de la política espanyola amb el Sàhara Occidental. El líder del PP creu que el govern de Pedro Sánchez és víctima d’un “col·lapse generalitzat” i l’ha acusat d’actuar de manera “dèspota” i “autista”, girant l’esquena al món rural i ignorant els canvis que s’estan produint a escala internacional.

“Mai he vist un govern tan autista davant un conflicte tan generalitzat com aquest”, va dir Feijóo. Respecte al Sàhara Occidental, el líder del PP ha acusat Sánchez d’actuar pel seu compte. “El president ni tan sols ha informat el seu govern. Està governant d’una manera dèspota i irresponsable”. Feijóo considera que el gir Sánchez “trenca un consens internacional” que s’havia construït al llarg de les últimes dècades.