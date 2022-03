La UE acorda destinar 500 milions més per enviar armes a Ucraïna

La cimera de ministres d’Exteriors de la Unió Europea d’aquest dilluns ha acabat amb un acord polític per doblar el suport militar a Ucraïna destinant-hi 500 milions d’euros més en armes. Així ho ha anunciat l’alt representant de la UE, Josep Borrell, en una roda de premsa posterior a la trobada, que s’ha produït en el marc del Consell d’Afers Exteriors. Tot i que aquest acord encara s’ha de materialitzar, suposa que la UE incrementi fins als 1.000 milions d’euros la contribució del Fons Europeu d’Ajuda a la Pau -que mai s’havia utilitzat- per a Ucraïna.

La proposta de Borrell per augmentar l’ajuda militar a Ucraïna es va presentar a la cimera de Versalles ara fa dues setmanes, i tot i que alguns ministres van negar que s’hagués arribat a un acord, ara sembla que la Unió Europea hi ha donat llum verda i s’ha fet el primer pas per materialitzar l’anunci de Borrell.

En paral·lel, en aquest Consell d’Afers Exteriors els vint-i-set han debatut sobre noves sancions a Rússia per pressionar el president rus, Vladimir Putin, i aconseguir que aturi la invasió. Borrell ha assegurat que alguns països han posat sobre la taula restriccions en l’àmbit de l’energia però ha explicat que la trobada d’aquest dilluns “no era el moment” per prendre “decisions concretes” al respecte. Les noves sancions, ha assegurat l’alt representant de la UE, han de ser “eficaces” i sobretot no han de significar “un cost inassumible” per als estats membres.

La posició d’Espanya sobre el Sàhara “no contradiu” la de la UE

Més enllà d’abordar la guerra a Ucraïna, Borrell ha explicat que el canvi de posició d’Espanya sobre la crisi del Sàhara “no contradiu” la del bloc comunitari, ja que ha assegurat que aquest també aposta per “un acord entre les parts en el marc de les resolucions de les Nacions Unides”. “Aquesta és la posició europea. Pel que he llegit de la carta d’Espanya, no la contradiu”, ha assegurat l’alt representant, que ha defensat que amb el nou posicionament es vol obrir “una nova etapa” amb Rabat.