Borrell proposa a la UE enviar més armes a Ucraïna per 500 milions

L’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha proposat als líders del bloc comunitari injectar 500 milions d’euros en armament a Ucraïna per poder doblar la seva assistència militar. Aquest increment es faria a través del Mecanisme Europeu de Pau. “Incrementarem en altres 500 milions la nostra contribució al suport militar a Ucraïna“, ha celebrat en declaracions davant de la premsa quan ha arribat a la cimera informal que els caps d’estat europeus estan celebrant a Versalles. Aquest dijous els líders de la UE van descartar per unanimitat una adhesió express d’Ucraïna al bloc.

Ara és el torn dels líders europeus, que hauran de donar el vistiplau formal a aquesta proposta de Borrell per ampliar la cobertura d’aquest Mecanisme Europeu de Pau que es va utilitzar per primera vegada des de la seva creació en enviar armes a Ucraïna per fer front a la invasió russa. Borrell, però, està convençut que “no hi ha diferències” de pensament entre els vint-i-set i que, per tant, s’arribarà a un acord per enviar més armes en els pròxims dies. “Tothom és conscient que cal reforçar el suport militar”, ha assegurat Borrell, que ha insistit en què cal augmentar la pressió contra Rússia, que per ara s’ha basat principalment en sancions econòmiques de la UE i dels Estats Units que han aconseguit ofegar l’economia russa.

Consens per enviar més armes a Ucraïna

En el mateix sentit, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha celebrat el consens entre líders europeus per ajudar Ucraïna amb armes per lluitar contra Rússia. “En tan sols uns dies la UE ha decidit fer un canvi de direcció facilitant mitjans militars”, ha destacat Michel, que ha recalcat que és un pas sense precedents a la Unió Europea.

La proposta de Borrell ha arribat només un dia després que demanés a la ciutadania de la Unió Europea que abaixés la calefacció per evitar dependre tant energèticament del gas rus.