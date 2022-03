Rússia bombardeja dues ciutats a prop de la frontera amb Polònia

L’exèrcit rus ha bombardejat dues ciutats de l’oest d’Ucraïna pròximes a la frontera amb Polònia. Fonts del Kremlin ha assegurat que l’objectiu dels atacs són les bases aèries que l’exèrcit ucraïnès té a Ivano-Frankivsk i a Lutsk. Segons el ministeri de Defensa, els atacs s’han fet amb armes de “llarg abast” i “alta precisió” i ha afirmat que els dos aeròdroms han “quedat fora de servei”.

“Quatre míssils han estat disparats a l’aeròdrom militar de Lutsk”, han confirmat les autoritats locals. “Desafortunadament, hi ha pèrdues humanes. Dos militars han mort i sis han resultat ferits de gravetat“, han afegit. El govern ucraïnès ha denunciat que al llarg d’aquest divendres els bombardejos russos han tornat a totes les grans ciutats ucraïneses mentre intenten establir corredors humanitaris per evacuar civils.

Execucions de civils

L’exèrcit ucraïnès ha acusat un cop més a Rússia de perpetrar “crims de guerra” durant la seva invasió al país. En un comunicat, les forces armades han acusat els soldats russos d’executar civils i d’intentar crear un “règim policial” a les zones ocupades per intentar “mantenir l’ordre a les zones temporalment ocupades”. Segons l’exèrcit, “l’enemic està intentant introduir un sistema administratiu de forma marcial” a la regió de Kherson, la primera conquerida durant l’ofensiva.

D’altra banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha obert la porta a reunir-se amb Vladímir Putin per pactar un alto el foc que permeti acabar amb la guerra i, a partir d’aquí, negociar un “un sistema renovat de seguretat” a Europa, on Ucraïna mantindria un estatus de neutralitat a canvi de garanties que permetin evitar noves agressions russes.

Més armes

L’alt representant de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha proposat als líders europeus aprovar un nou paquet de 500 milions d’euros per enviar més armes a Ucraïna. Durant el segon dia de la cimera informal del 27 a França, Borrell s’ha mostrat convençut que els líders europeus donaran llum verda a l’enviament de material letal a través del Mecanisme de Pau Europeu, que per primera vegada s’ha utilitzat per subministrar armes a un tercer país en guerra.