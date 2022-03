Ucraïna obre la porta a una reunió cara a cara entre Zelenski i Putin

Ucraïna ha obert la porta a una reunió entre el president ucraïnès, Volodímir Zelenki, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per intentar desencallar les converses de pau, que després de quatre reunions no han aconseguit pràcticament cap acord destacable més enllà de l’obertura precària d’algun corredor humanitari. El cap adjunt de la presidència ucraïnesa, Igor Zhovkva, ha reconegut que la “decisió final d’aturar la guerra, pactar un alto el foc i retirar les tropes és d’una sola persona”, ha dit en una entrevista a la CNN.

El Kremlin ha confirmat que una reunió entre Zelenski i Putin està sobre la taula, però primer espera que hi hagi avenços en les converses ministerials. Les tres primeres reunions van acabar sense acords importants i la quarta, que va incloure els ministres d’Exteriors de tots dos països i homes forts dels seus respectius governs, Dmitri Kuleba i Sergei Lavrov, tampoc va servir per acostar postures. “Han de reunir-se cara a cara per obtenir resultats”, ha dit el portaveu de Presidència de Rússia, Dmitri Peskov.

Estatus de “neutralitat”

Zhovkva ha reiterat que Zelenski està disposat a negociar un estatus de “neutralitat” si “l’OTAN no està disposada a acceptar ara a Ucraïna”. El cap de Presidència ha matisat que aquest canvi de postura requereix “fermes garanties de seguretat per a Ucraïna perquè aquestes guerres terribles, aquesta agressió terrible, no es torni a repetir”. Zhovkva ha avançat que el govern ucraïnès vol parlar amb Putin i la Unió Europea per crear “un sistema renovat de seguretat” i ha afirmat que Ucraïna “mereix ser part de la família europea”.

“Ucraïna està lluitant per la seguretat de tot Europa”, ha dit Zhovkva. “Quan Macron para d’una possible seguretat europea, com per fer-ho sense tenir a Zelenski a la taula?”, ha lamentat. La UE ha anunciat aquest dijous que no hi haurà adhesió exprés d’Ucraïna perquè integrar un país en guerra al bloc comunitari és una tasca massa complexa, tot i que ha mantingut la seva voluntat de continuar treballant per fer els tràmits necessaris, igual que amb Moldàvia i Geòrgia, dos països que temen nous atacs russos si Putin aconsegueix sortir-se amb la seva.

Més armes

L’alt representant de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha proposat als líders europeus aprovar un nou paquet de 500 milions d’euros per enviar més armes a Ucraïna. Durant el segon dia de la cimera informal del 27 a França, Borrell s’ha mostrat convençut que els líders europeus donaran llum verda a l’enviament de material letal a través del Mecanisme de Pau Europeu, que per primera vegada s’ha utilitzat per subministrar armes a un tercer país en guerra.