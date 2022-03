La UE tanca la porta a una adhesió ‘express’ d’Ucraïna

Els líders de la Unió Europea que s’han reunit aquest dijous en una cimera extraordinària per tractar la guerra d’Ucraïna han coincidit que “no poden haver-hi dreceres” en la política d’adhesió al bloc. Així, han tancat definitivament la porta a una tramitació ‘express’ d’aquesta adhesió, com demanava el president ucraïnés, Volodomir Zelenski.

La cimera informal s’ha celebrat a Versalles, a França, i sobre la taula principalment estava aquesta petició d’Ucraïna, a la qual la majoria de líders europeus han tancat la porta. Els dirigents han recordat que no és possible accelerar aquest procés, ja que d’acceptar altres països demanarien el mateix, com ja van fer Moldàvia i Georgia poc després que Zelenski signés la sol·licitud acompanyat de membres del seu govern. A més, la invasió de Rússia és una dificultat afegida a l’adhesió, perquè podria suposar una escalada del conflicte més enllà d’Ucraïna.

Un dels primers líders en tancar el debat ha estat el president de França, Emmanuel Macron, que ha descartat iniciar el procés formal perquè s’adhereixi Ucraïna mentre el país continuï en guerra amb Rússia. “Hem d’anar amb compte. Podem obrir un procés d’adhesió amb un país en guerra? No ho crec”, ha sostingut Macron.

“No existeix una via ràpida per accedir”

En el mateix sentit, el neerlandès Mark Rutte ha rebutjat una via ràpida com la que reclama Ucraïna: “Estem colze a colze, però no existeix una via ràpida per accedir”, ha assegurat. La mateixa opinió ha expressat el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel, que ha demanat no donar la sensació a Ucraïna que l’adhesió es pot fer “de la nit al dia”. Tot i així, ha assegurat que podria haver-hi una “fórmula creativa” per donar suport a Ucraïna com a part de la comunitat.

Pel que fa al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que una adhesió no es pot utilitzar com a eina “política” sinó que és un “instrument” de la Unió Europea per garantir l’estabilitat del bloc.