Qui són els dos ‘armaris’ que flanquegen Zelenski en la petició d’ingrés a la UE

La guerra a Ucraïna està obligant cada vegada més a familiaritzar-se amb cares noves de personatges i líders polítics fins ara pràcticament desconeguts pel públic europeu. Una de les imatges més curioses d’aquests darrers dies sobre el conflicte ha estat una en què el president ucraïnès, Voldimir Zelenski, signa una sol·licitud oficial perquè Ucraïna s’uneixi a la Unió Europea (UE) i ho fa flanquejat per dos armaris que també participen en la firma d’aquest document històric. La foto, que no passa desapercebuda per la vestimenta i la diferència de mida corporal dels seus protagonistes, ha servit per popularitzar els dos homes que acompanyen el president. No es tracta de dos guardaespatlles com alguns han pensat, sinó de dos pesos pesants de la política ucraïnesa i, a més a més, membres de l’esfera més pròxima de Zelenski.

Un dels dos acompanyants del president ucraïnès que apareixen a la foto —a la dreta de Zelenski amb ulleres— és el primer ministre del govern del país, Denýs Anatóliyovych Shmyhal, nascut a Leópolis el 1975. A banda de polític, Shmyhal ha estat empresari. ​Llicenciat el 1997 per la Universitat Politècnica Nacional de Lviv, també var rebre el títol científic de Candidat de Ciències Econòmiques, que es concedeix en alguns països de l’antic bloc de l’Est a investigacions que suposen una contribució significativa en un camp d’estudi.

Abans de ser primer ministre del seu país, Shmyhal va treballar com a cap del Departament d’Economia de l’Administració Estatal Regional de Lviv i al servei del Ministeri d’Ingressos i Deures. Com a empresari va ser vicepresident del distribuïdor de productes congelats amb seu a Lviv TVK Lvivkholod entre 2015 i 2017. Aquest càrrec el va ocupar abans de dirigir entre 2018 i 2019 Burshtyn TES, una central elèctrica de carbó de Zakhidenergo, una de les principals empreses productores d’energia elèctrica i tèrmica a l’oest d’Ucraïna.

El rol de Shmyhal com a director de la central elèctrica va durar poc perquè l’1 d’agost del 2019 fins que va ser nomenat primer ministre, va ser governador de la província ucraïnesa d’Ivano-Frankivsk, però al cap de pocs mesos, el 4 de març del 2020 va ser nomenat primer ministre de Desenvolupament Regional i primer ministre d’Ucraïna, reemplaçant a Oleksiy Honcharuk.

Un estret col·laborador de Zelenski

El segon personatge de la foto que apareix flanquejant Zelenski és Ruslan Stefanchuk (a l’esquerra de la foto), president de la Rada Suprema, el parlament unicameral ucraïnès. Stefanchuk és doctor en Dret, estudis que va cursar a la Universitat Nacional de Khmelnytskyi. Coneix bé la cambra ucraïnesa perquè hi treballa des de fa temps. Entre 2007 i 2012 va ser assistent d’Anatoliy Matviyenko, un parlamentari que ja és mort.

Stefanchuk és un dels principals col·laboradors de Zelenski. De fet, ell és un dels autors del programa electoral del partit del president el 2019, Serf del Poble (o Servidor Públic). Unes eleccions que l’actual president ucraïnès va guanyar amb escreix. A la segona volta, l’ara màxim dirigent del país va obtenir el 73% dels vots enfront del 25% que va aconseguir el seu oponent, Petro Poroshenko.

Abans de ser president del parlament ucraïnès, Stefanchuk va ser representant del president d’Ucraïna. El president d’Ucraïna disposa de cinc oficines principals dirigides per un representant presidencial, que defensa els interessos del cap de l’estat en els diferents òrgans de poder polític i judicial del país. Stefanchuk es va convertir en president del parlament ucraïnès el 7 d’octubre del 2021 en substitució de Dmytro Rzumkov. El president del parlament també forma part del Consell Nacional de Seguretat i Defensa d’Ucraïna des del 2021.