La UE debat en una cimera de dos dies l’adhesió ‘exprés’ d’Ucraïna

Els caps d’estat i de govern de la Unió Europea (UE) es troben aquest dijous i divendres a Versalles (França) en una cimera en què tractaran la demanda d’adhesió d’Ucraïna en plena invasió de la Federació Russa. La trobada informal estava programada des de feia mesos per abordar assumptes econòmics, però la guerra d’Ucraïna ha fet canviar l’agenda, informa l’agència ACN. Segons fonts comunitàries, una de les possibilitats que hi ha sobre la taula dels responsables polítics és la de donar a Kíiv una associació privilegiada amb el club comunitari davant la divisió entre els 27 sobre la inclusió: alguns estats de l’est reclamen accelerar el procés, mentre altres veuen amb reticències l’entrada. Durant la trobada, les mateixes fonts preveuen que els líders acordin augmentar la despesa en defensa.

“L’ampliació és canviar la naturalesa de la Unió Europea i és una qüestió existencial fonamental per a tots els líders i països”, apunten fonts comunitàries, que destaquen que el posicionament de cada país sobre l’entrada de nous estats al club és “eminentment polític i complex”. Segons les mateixes fonts, que defensen que la UE ha contestat “bastant” ràpidament a les sol·licituds d’entrada d’Ucraïna, Geòrgia i Moldàvia, alguns països volen “moure ràpidament” el procés per a l’adhesió, tot i que altres ho contemplen amb “distància” i “volen tenir el debat corresponent en el futur”.

“La qüestió és si trobaran el consens sobre l’ampliació, que és de vegades complicat”, destaquen fonts comunitàries, que insisteixen que en el que sí hi ha acord entre els 27 és en la necessitat d’un “apropament” amb aquests països. La qüestió de l’ampliació a l’est provoca molta divisió entre els 27 amb França liderant el grup de països que posa més entrebancs a noves incorporacions.

Sobre la taula dels líders hi ha la possibilitat de donar a Ucraïna una associació privilegiada perquè “el procés d’adhesió pot ser llarg”. Això, defensen fonts comunitàries, reforçaria els lligams amb el país, per exemple, integrant-lo en el mercat únic o connectant-lo al mercat energètic europeu. “La Comissió Europea està estudiant diferents escenaris”, apunten les mateixes fonts, que, indiquen, en última instància tot dependrà del que vulguin els estats perquè qualsevol d’ells pot bloquejar l’entrada d’un país.

Els ambaixadors dels 27 van donar llum verda aquesta setmana a activar el procés per estudiar les peticions d’entrada d’Ucraïna, Geòrgia i Moldàvia. Van encarregar a la Comissió Europea que elaborés un informe amb la seva opinió sobre cadascuna de les demandes.

Els 27 acordaran incrementar la despesa en defensa

El primer dia de trobada estarà centrat en la invasió russa d’Ucraïna, però la resposta a les peticions d’entrada a la UE no serà l’únic debat que tindran els líders dijous. Fonts comunitàries preveuen que els 27 acordin augmentar la despesa en defensa davant l’amenaça a la seguretat a Europa. L’esborrany de la declaració que han de pactar els 27 durant la cimera apunta al compromís d’un augment “significatiu” de la despesa en defensa.

Versalles acollirà la cimera / EP

Sobre la possibilitat de crear un nou fons amb deute comú similar al NextGenerationEU per finançar les necessitats energètiques i de defensa, fonts comunitàries la descarten per ara perquè diuen que encara s’han d’implementar els fons per a la recuperació. “Es poden adaptar els criteris o revisar en què es vol invertir”, apunten.

En la reunió els líders també debatran noves sancions a Rússia, per exemple per treure més bancs del sistema internacional de comunicació financera SWIFT i per afegir nous noms a la llita negra. Sobre noves sancions, però, fonts comunitàries assenyalen que el sentiment entre els 27 no és de “pressa”. “Estem mirant les conseqüències de les sancions que ja tenim i preparant nous passos”, remarquen fonts comunitàries.

Els 27 també abordaran la situació dels desplaçats per la guerra d’Ucraïna i com reduir la dependència energètica de Rússia, després que la Comissió Europea s’hagi fixat l’objectiu de reduir-la en dos terços aquest any. La Unió Europea no ha pogut seguir els Estats Units en la prohibició de les importacions de petroli i gas rus per la seva elevada dependència energètica d’aquest país. El Regne Unit s’ha quedat a mig camí i les reduirà progressivament amb l’objectiu de tallar-les a finals d’any.

El preu de l’energia

Pel que fa a l’energia, els líders europeus també debatran l’augment dels preus després que l’executiu comunitari hagi presentat la seva proposta aquesta setmana. Fonts comunitàries apunten que els 27 també estan dividits en aquesta qüestió, amb països com Espanya demanant més ambició amb la reforma del mercat elèctric per fer front a l’alça dels preus. “Hi ha direccions diferents”, assenyalen. El debat sobre el preu de l’energia es continuarà en la cimera ordinària de líders prevista d’aquí a dues setmanes a Brussel·les.

No serà fins divendres al matí que els caps d’estat i de govern de la UE discutiran la governança econòmica, el tema sobre el qual estava inicialment plantejada aquesta trobada. Els 27 abordaran quin ha de ser el model de creixement i inversió del bloc en un debat en què estaran també presents la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, i el president de l’Eurogrup, Paschal Donohoe. Entre d’altres, es preveu una discussió sobre les finances públiques en plena revisió de les regles de deute i dèficit i amb la guerra d’Ucraïna sumant incertesa a la recuperació.