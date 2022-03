Geòrgia i Moldàvia sol·liciten formalment l’adhesió a la Unió Europea

El primer ministre de Geòrgia, Irakli Garibashvili i la presidenta de Moldàvia, Maia Sanduha han signat aquest dijous el document en què sol·liciten formalment l’adhesió a la Unió Europea. Actualment i després de la guerra a Ucraïna, molt països han decidit començar les tramitacions oficials per adherir-se a l’UE. Després de que els ucraïnesos fessin la seva proposta aquests dos països de l’antiga Unió Soviètica també han decidit començar els tràmits. Ambdós han afirmat que se senten a prop de la Unió Europa i han afegit que “utilitzen les normatives europees” i creuen en la democràcia.

“Sol·licitar l’adhesió a la Unió Europea és un altre pas important en el camí de Geòrgia cap a la integració europea”, ha dit Garibashvili en una roda de premsa abans de la signatura. El primer ministre ha dit que és un “dia històric” i que la petició “continua els esforços dels antecessors” que buscaven “unificació en una família europea comuna”. Geòrgia segueix així els passos d’Ucraïna en la sol·licitud d’adhesió a la Unió Europea. El país tenia la intenció de presentar la petició el 2024, però l’ha avançat en plena invasió russa d’Ucraïna.

Pel que fa a Moldàvia, segons ha informat l’agència del país Moldpres, la signatura s’ha fet en un acte televisat en el qual Sandu ha remarcat la “maduresa del poble” moldau”. “Hem demostrat que volem viure segons les normes europees quan defensem la democràcia en les eleccions. Ara som madurs i oferim ajuda als nostres veïns, mantenim la nostra neutralitat i ens mantenim tranquils i generosos”, ha dit la presidenta.

Tot i que la Unió Europea encara no s’ha pronunciat al respecte, sembla que Geòriga i Moldàvia es veuen esperençats n poder entrar a formar part de l’unió. Pel que fa a Ucraïna, ja s’ha aprovat –per gairebé unanimitat– la demanda que van fer a l’UE per adherir-s’hi i segons va confirmar el Consell Europeu, “la proposta està sent estudiada de manera molt rigorosa”.