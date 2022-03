Borrell demana abaixar la calefacció per no dependre tant del gas rus

L’alt representat exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha demanat als europeus que abaixin la calefacció per no dependre tant del gas rus. En una intervenció al ple del Parlament Europeu, Borrell ha demanat als ciutadans que “redueixin el gas a casa seva” per “disminuir la dependència de qui ataca Ucraïna” i ha recordat que cal la implicació de tothom per atura la guerra. “La defensa dels valors liberals no es farà si no hi ha un compromís polític dels ciutadans disposats a pagar un preu”, ha dit.

Aquest dimarts la Unió Europea ha anunciat un pla urgent per reduir en un 66% la seva dependència del gas rus, que ara suposa el 40% de totes les seves importacions de gas. Els Estats Units i el Regne Unit han prohibit les importacions de gas i petroli provinents de Rússia, una maniobra que Moscou ha qualificat de “perillosa” i que ha contrarestat prohibint les exportacions internacionals de matèries primeres.

L’ús de la força

Borrell ha explicat a l’Eurocambra que la dependència energètica de Rússia “condiciona” la capacitat de la Unió Europea per aplicar sancions al sector energètic i creu que disminuir el consum de gas és una bona manera de reduir aquesta dependència. “Hem d’estar disposats a pagar un preu”, ha insistit. El cap de la diplomàcia europea ha afirmat que no n’hi ha prou amb imposar sancions. “La interdependència econòmica i la globalització no canvien la brutalitat de les relacions de força”, ha assegurat. “Les relacions comercials són una bona manera de construir un món pacífic, però no són suficients”.

La primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas, ha demanat reforçar la defensa de la UE perquè Rússia encara és una “amenaça” i ha apostat per estrènyer llaços amb l’OTAN. “Coneixíem el nostre veí aleshores i el continuem coneixent”, ha denunciat Kallas. “La millor manera d’aconseguir la pau és amb la voluntat d’utilitzar la força militar”. La dirigent estoniana ha advertit que el conflicte militar amb Rússia va per llarg. “Necessitem paciència estratègica perquè la pau no s’assolirà demà. Putin vindrà, ens posarà a prova i hem de resistir”.