Brussel·les accelera per reduir la dependència del gas rus

Brussel·les accelera per independitzar-se del gas rus. La Comissió Europea ha presentat aquest dimarts un pla per reduir dos terços la dependència de Rússia abans que acabi l’any. Els 27 valoren seriosament establir una reserva de gas obligatòria, l’impuls de les renovables i la interconnexió de les infraestructures energètiques del sud amb el nord d’Europa per diversificar les fonts de procedència del gas. A diferència dels EUA, la Unió Europea no pot tancar l’aixeta del gas rus perquè suposa el 40% del que es consumeix al bloc.

La Comissió Europea ha explicat que la UE té garantit el subministrament de gas per a tot l’hivern encara que Rússia decidís tancar l’aixeta, però ha reconegut que necessita un pla de contingència per als pròxims anys i planteja que les reserves de gas del bloc comunitari hagin de situar-se en el 90% l’1 d’octubre de cada any.

En paral·lel, Brussel·les considera crític “diversificar” els subministradors de gas i aposta per donar un tracte “privilegiat” als projectes que impulsin “connexions crítiques” com les que uneixen Portugal, Espanya i França i les que connecten Bulgària amb Grècia. La tercera branca del pla europeu és l’impuls de les energies renovables, però sobretot per “reduir ràpidament” l’ús de combustibles fòssils a les llars i en la indústria.

La llum està disparada

L’altra gran preocupació de la Comissió Europea és el preu de la llum, que en els últims dies s’ha descontrolat pel vincle directe entre els preus del gas i els de l’electricitat, una mesura pensada per incentivar la inversió en renovables, però que ara amenaça de crear una crisi energètica a Europa. Brussel·les està explorant “totes les opcions possibles per a mesures d’emergència” que “limitin l’efecte contagi del preu del gas en el de l’electricitat, per exemple amb límits temporals dels preus”.

La Unió Europea també aposta per donar ajudes econòmiques a les empreses més exposades a la volatilitat del preu de la llum i ha emplaçat els estats a aplicar impostos temporals sobre els beneficis extraordinaris que les elèctriques obtenen gràcies a l’alça incontrolada dels preus.