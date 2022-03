Rússia amenaça de tancar l’aixeta del gas i agreujar la crisi energètica

El viceprimer ministre rus, Alexander Novak, ha amenaçat de tancar l’aixeta del gas natural que subministra a Alemanya a través del gasoducte Nord Stream 1 en resposta a les sancions que han imposat els Estats Units i la Unió Europea per la invasió d’Ucraïna. En un discurs televisat, Novak ha matisat que encara no s’ha pres cap decisió i que el gasoducte funciona “a plena capacitat” i s’ha mostrat desafiant respecte al possible embargament del petroli rus que prepara Washington.

“Si voleu rebutjar els subministraments energètics de Rússia, podeu fer el que vulgueu. Estem preparats”, ha dit Novak. “Sabem cap a on redirigir aquest volum. L’única qüestió és qui se’n beneficia i per què és necessari”. El dirigent rus també ha alertat que l’embargament del petroli rus tindria “conseqüències catastròfiques per al mercat mundial”, on els preus creixen cada dia pel temor a noves sancions. El barril de Brent està al voltant dels 130 dòlars, mentre que el megawatt hora de gas ha arribat a superar els 300 euros.

Sense alternatives

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha reconegut que, malgrat tot, Europa depèn del gas rus i que no hi ha alternatives viables a curt termini. “El subministrament d’energia a Europa no es pot assegurar de cap altra manera ara mateix”, ha dit Scholz. El viceprimer ministre rus ha recordat que Rússia “ha complert íntegrament totes les seves obligacions” malgrat la guerra a Ucraïna i la creixent pressió internacional i s’ha mostrat “preocupat” per la possibilitat de més restriccions.

El Kremlin ja va tenir un altre xoc amb Alemanya després que s’anunciés la congelació de les autoritzacions al gasoducte Nord Stream 2, que havia d’unir els dos països directament a través del Bàltic. És una infraestructura clau per a Alemanya –on el 55% del gas natural que es consumeix és rus– i la seva suspensió temporal, juntament amb l’augment de la despesa militar anunciada fa uns dies, és una mostra de la implicació directa del país en l’intent europeu de frenar Vladímir Putin.