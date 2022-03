Putin prohibeix les exportacions de matèries primeres en resposta als EUA

La resposta de Rússia a la decisió dels Estats Units de prohibir les importacions de petroli rus no s’ha fet esperar. Aquest mateix dimarts el president de Rússia, Vladímir Putin, ha signat un decret pel qual es prohibeix importar o exportar productes o matèries primeres a una llista de països encara per concretar. El decret, sota el títol ‘Sobre l’aplicació de mesures econòmiques especials en el camp de l’activitat econòmica exterior per a garantir la seguretat a Rússia’, ha estat signat aquest dimarts segons l’agència russa Interfax.

Aquest decret també fixa excepcions per al comerç d’aquests béns per als ciutadans de Rússia, estrangers i apàtrides per a ús personal. La llista de països on es farà extensiva aquesta prohibició es publicarà, a més tardar, en dos dies, però el més probable és que siguin els mateixos que a la llista negra de Putin, els països que el president rus considera enemics.

Resposta a les sancions d’Occident

Aquest decret busca respondre de manera contundent a les diverses sancions dels països europeus i dels Estats Units que tenen per objectiu l'”ofec” de l’economia russa i que, de fet, ja ho estan aconseguint. L’economia russa s’està esfondrant, el que ha provocat que molts ciutadans russos busquin també la manera de fugir del país cap a Europa.

Preus a l’alça

En el marc d’aquesta guerra a Ucraïna els preus estan pujant. La benzina i la llum s’han disparat a preus de rècord i no s’espera que s’aturi aquesta escalada. A més, els productes produïts a Ucraïna com ara l’oli de gira-sol també estan pujant de preu per por a l’escassetat. Els supermercats, fins i tot, estan racionant la venda d’aquest producte. Un altre sector preocupat per l’alça de preus és el ramader, ja que si Ucraïna no pot recollir la collita de blat per la guerra podria haver-hi dificultats per produir el pinso pels animals.