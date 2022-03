La guerra d’Ucraïna dispara la venda d’oli de gira-sol

Primer va ser el paper de vàter durant la pandèmia de Covid-19. Ara, l’oli de gira-sol. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit aquest dilluns del perill de comprar compulsivament oli de gira-sol procedent d’Ucraïna. Aquest país és un dels principals exportadors d’aquest tipus d’oli, el que ha causat un increment exponencial de la seva venda. Els supermercats, de fet, racionen les unitats que posen a la venda per no quedar-se sense producte. Segons l’OCU, la possible falta d’oli de gira-sol “no es concretarà fins la collita de l’estiu”, pel que és precipitat comprar-ne compulsivament.

En un comunicat de l’entitat després que s’hagi despertat una alarma generalitzada per l’escassetat d’aquest oli ucraïnés, l’OCU ha recordat que “ara com ara” no hi ha escassetat d’aquest producte als supermercats, ja que el que s’està venent actualment pertany a la collita de l’any passat. Per tant, molt abans de la guerra.

L’OCU ha advertit que la restricció de vendes que estan fent alguns supermercats “genera una creixent alarma entre els consumidors” el que, de retruc, fa que pugi el seu preu. L’organització ha recordat també que l’oli de gira-sol -fins i tot el que no es conserva en les condicions ideals- té una data de caducitat d’un any des del seu envasament. Després es torna ranci i perd qualitat.

En paral·lel, l’organització ha reiterat que si faltés oli arribat el moment es podria impulsar la producció nacional o promoure la comercialització d’altres olis assequibles com el de soia.

La guerra no sembla a prop d’acabar

Aquest dilluns es compleixen deu dies des que va començar la invasió d’Ucraïna, i no sembla que el conflicte estigui a punt d’arribar al seu final. De fet, en vista a aquesta situació diversos països s’han ofert a fer de mediadors a les reunions que celebren les dues delegacions a Bielorússia. Aquest mateix dilluns se n’ha celebrat una que ha resultat infructuosa i ha tingut avanços molt minsos relacionats amb els corredors humanitaris.