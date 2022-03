Les benzineres més barates de Catalunya: el rànquing

El preu de la benzina està pels núvols. Això no seria notícia -fa mesos que es podria fer aquesta afirmació- però la guerra d’Ucraïna i la decisió dels Estats Units de prohibir el petroli rus han disparat encara més el preu del combustible, que en algunes benzineres ha arribat gairebé als 2 euros el litre. N’hi ha algunes, però, que tenen preus més baixos, tot i que segueixen estant disparats amb comparació amb ara fa un any. Aquestes són les cinc benzineres més barates de Catalunya per província:

Benzinera Campsa Express, a Gavà (Barcelona)

Aquesta benzinera de Gavà, a la província de Barcelona, està situada a l’avinguda Bertran i Güell, 46. Aquest dimarts 8 de març la gasolina sense plom 95 tenia un preu de 1,515 euros el litre, mentre que el dièsel s’ha situat a 1,465 euros el litre. Tot i que els preus continuen sent alts, són millors que a altres benzineres, com ara la Cepsa de Vic, on la gasolina sense plom 95 ha arribat a 1,596 i el gasoil a 1,556.

De nou, Campsa Express, a Girona (Girona)

Campsa Express també guanya a la província de Girona. Situada a la carretera Santa Coloma Km 38-42 aquesta benzinera s’ha allunyat dels preus de la competència (que arriben fins als 1,709 euros el litre) i la gasolina sense plom 95 s’ha quedat en 1,589 euros el litre. Pel que fa al dièsel, s’ha situat als 1,539 euros el litre.

Petrolis, a Linyola (Lleida)

Aquesta benzinera situada a Linyola, concretament al carrer Prat de la Riba, 109, és la més econòmica de tota la província de Lleida. Aquest dimarts el litre de gasolina sense plom 95 ha arribat als 1,535 euros el litre, i el dièsel s’ha quedat als 1,436 euros el litre. Aquest preu està bastant allunyat dels 1,719 euros el litre de gasolina sense plom 95 de la benzinera Nadal, a Bellpuig, la pitjor classificada del rànquing de les benzineres de Lleida quant a preu. El dièsel, allà, ha arribat als 1,629 euros el litre.

Alcampo, a Reus (Tarragona)

La victòria a Tarragona se l’endú la benzinera del supermercat Alcampo, situada al carrer Pare Manyanet. La gasolina sense plom 95 ha arribat a costar 1,569 euros el litre aquest dimarts 8 de març, i el dièsel s’ha enfilat fins als 1,509 euros el litre. La seva immediata competidora és també l’Alcampo de Tortosa, a la carretera Eix de l’Ebre, on la benzina costava 1,589 euros el litre.