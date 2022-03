Els líders europeus acorden augmentar la despesa en defensa

De la cimera extraordinària a Versalles n’ha sortit una aposta clara de la Unió Europea per augmentar “significativament” la despesa del bloc en defensa, amb una part “important” d’inversió. En la declaració final d’aquesta trobada a França, els caps d’estat s’han compromès a incrementar la despesa en aquesta matèria després de l’esclat de la guerra d’Ucraïna. Ara bé, no han fixat cap xifra concreta per aquest increment.

En plena invasió russa d’Ucraïna i vistos els bombardejos indiscriminats de les tropes russes, els vint-i-set subratllen el compromís del bloc per invertir “més i millor” en defensa i en “tecnologies innovadores” que evitin futurs conflictes armats però que, en cas que arribin, permeti a la Unió defensar-se. El text presentat des de Versalles, on Josep Borrell ha demanat enviar armes a Ucraïna per 500 milions més, també aposta per “desenvolupar més incentius per estimular les inversions” que siguin “col·laboracions” entre estats i que aquests tinguin “projectes conjunts i compres conjuntes de mitjans de defensa”.

Una Unió “més forta en l’àmbit de la seguretat”

L’objectiu d’aquest increment de la despesa en defensa que han pactat els caps d’estat, han assenyalat els líders, és que la Unió Europea sigui “més forta i capaç en l’àmbit de la seguretat i la defensa”. Entre les accions que cal impulsar a partir d’ara, sempre segons aquests líders, hi ha el “foment de sinergies entre la recerca civil i de defensa i la innovació”. També és un objectiu prioritari invertir en tecnologies “crítiques i emergents” i “innovació en seguretat i defensa” per garantir que el bloc podrà fer front a qualsevol atac.

La declaració que han presentat després de la cimera a Versalles on han rebutjat l’adhesió express d’Ucraïna també demana a la Comissió Europea que presenti un informe al maig sobre les “bretxes d’inversió en defensa” i les “iniciatives necessàries per reforçar la industria de defensa europea i la base tecnològica”.