Europa aprova un quart paquet de sancions a Rússia per l’atac a Ucraïna

La Unió Europea ha aprovat aquest dilluns el quart paquet de sancions contra Rússia pel seu atac a Ucraïna. Els ambaixadors dels 27 estats membre no han detallat les sancions de manera pública, però la presidència francesa ha apuntat que estan dirigides a individus i entitats “implicades” en l’atac militar a Ucraïna, així com a “diversos sectors de l’economia russa”. A més, el consell europeu també ha acceptat demanar la retirada de Rússia de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). El país té el títol de “nació més afavorida”, cosa que li permet accedir a tots els mercats dels països membre de l’organisme i li garanteix igualtat aranzelària.

Durant la jornada d’aquest dilluns, els 27 representants dels estats memebre de l’Unió Europea han tornat a carregar contra Rússia aprovant un nou paquet de sancions que anirà dirigit a persones i empreses directament relacionades amb la guerra a Ucraïna. Tot i que no han volgut donar més detalls de les decisions, han explicat que també repercutirà en l’integritat de la gestió d’alguns dels sectors clau de l’economia russa.

Pel que fa a l’Organització Mundial de Comerç, Europa també ha volgut restringir -en la mesura del possible- la participació de Rússia. En aquest sentit, el país té l’estatus de “nació més afavorida” i, per tant, aconsegueix accedir a diferents mercats. D’aquesta manera, si Rússia perd el seu títol a l’OMC podria veure com els aranzels augmenten de preu. Paral·lelament, l’Unió Europea també ha demanat que no s’accepti la petició de Bielorússia d’entrar a l’organisme.

En ple impuls de sancions contra Rússia per part d’Occident, el ministre d’Exteriors d’Israel, Yair Lapid, ha assegurat que el país “no serà utilitzat” per part de Rússia per esquivar les sancions. “Israel no serà una ruta per evitar les sancions imposades pels Estats Units i altres països d’Occident”, ha dit Lapid, que ha detallat que està treballant amb diferents institucions del país per garantir-ho.