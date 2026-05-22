Més males notícies per a Andreu d’Anglaterra i ja en van unes quantes. La premsa britànica ha tingut accés als documents que s’han desclassificat sobre el cas que l’investiguen, en els quals es confirma que va ser Elisabet II qui va demanar que fos anomenat representant oficial del comerç exterior del país. Cal recordar que el fill de la monarca va ser detingut el passat febrer precisament pel que hauria fet mentre exercia aquest càrrec, quan hauria comès presumptament un delicte de conducta indeguda. Si és cert el que s’explica en els arxius d’Epstein de l’any passat, l’antic duc de York podria haver filtrat informació confidencial del govern britànic al pederasta nord-americà.
A més a més, 20 Minutos explica que en aquests documents que ara es poden consultar es diu que hi ha una investigació en curs per delictes sexuals. Per tal de continuar investigant si realment va cometre algun abús sexual, les autoritats han fet una crida pública dirigida a “possibles víctimes supervivents“. Els demanen que aportin denúncies formals en el marc d’una investigació que ara es planteja com “significativa“. Cal destacar que els agents policials hagin encautat una sèrie de proves en els registres que han fet a la seva residència.
Què diuen les primeres hipòtesis sobre els delictes d’Andreu d’Anglaterra?
Les primeres hipòtesis tenen com a base les denúncies que han presentat contra el germà de Carles III. Sembla que Jeffrey Epstein hauria enviat una dona al Regne Unit perquè mantingués relacions sexuals amb l’Andreu, al que se suma que Virginia Giuffre l’acusés d’haver comès presumptes agressions sexuals contra ella quan encara era menor d’edat i d’haver participat en el tràfic de dones que impulsava el milionari.
Les noves informacions posen sobre la taula que s’hagin mantingut converses amb una segona presumpta víctima de la qui han protegit la identitat. S’ha contractat un equip de detectius experts en delictes sexuals greus i especialistes financers per investigar el passat més tèrbol d’Andreu d’Anglaterra, han afegit. Que hagin fet una crida pública podria donar ales a l’aparició de moltes més presumptes víctimes, que complicarien -encara més- la situació actual de l’antic príncep.