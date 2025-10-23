Andreu d’Anglaterra haurà de declarar als Estats Units per la seva vinculació amb Jeffrey Epstein, en cas que s’acabi materialitzant la petició que han fet al Congrés del país americà. El príncep i germà de Carles III torna a perjudicar, i de quina manera, la imatge de la monarquia britànica ara que se sap que la seva amistat amb el pedòfil l’obligarà a donar explicacions. La seva situació empitjora i empitjora des que una noia de 17 anys l’acusés d’haver abusat sexualment d’ella, una història que va treure a la llum que l’aristòcrata participava de les festes amb menors que organitzava el pederasta. Acaben de sortir a la llum les memòries de Virginia Giufree, qui el va denunciar abans d’acabar suïcidant-se perquè pràcticament ningú no la creia malgrat tenir fotografies que demostraven que havia coincidit amb el príncep.
La setmana passada mateix, el duc de York va renunciar als seus títols motivat per un germà que està fins als nassos que es relacioni la família reial amb un tema tan escabrós com aquest. Apartat de tot acte públic i també de les cerimònies familiars, ara haurà de donar explicacions en un tribunal i això no ajudarà a millorar la relació amb la família que l’ha apartat amb motius més que suficients.
La declaració d’Andreu d’Anglaterra pot ser cabdal en aquesta investigació, en la que intenten acabar d’aclarir tot el que va arribar a fer el pedòfil en les festes que organitzava per poder abusar sexualment de menors amb els seus amics poderosos: “Estem enormement interessats en sentir què diu el príncep sobre la seva implicació en tot això”, ha dit el polític demòcrata que ha sol·licitat la seva declaració. Fins ara, el príncep sempre ha mantingut la seva innocència i repeteix que mai no ha vist a les víctimes encara que hi ha fotografies que els situen junts en el mateix espai. Ha evitat acudir als tribunals pel pagament de 12 milions de dòlars que ha fet, però sembla que ara haurà de donar explicacions i no podrà escaquejar-se.
El comunicat d’Andreu d’Anglaterra, una vergonya que ha indignat
Era divendres passat quan Andreu d’Anglaterra emetia un comunicat en què confirmava que havia decidit deixar de fer servir els seus títols, que no renunciar-hi oficialment. Com era d’esperar, no era un text de mea culpa sinó que venia a dir que es veia obligat a fer-ho i que era “injust”. “Després de discutir-ho amb el rei i la meva família més propera, hem arribat a la conclusió que les acusacions contra la meva persona suposen una distracció per a la família reial en les seves tasques. He decidit, com sempre, avantposar el meu deure amb la meva família i el meu país, em reafirmo en la meva intenció d’allunyar-me de les meves tasques públiques. Ja no faré servir el meu títol i tampoc els meus honors i nego totes les acusacions contra mi”, etziba en aquesta declaració escrita.
Davant d’això, són moltíssimes les persones que han manifestat la seva indignació pel to que ha fet servir. Una de les més contundents? Pilar Eyre, que li ha dit de tot en la seva columna de Lecturas: “No s’excusa ni demana perdó pel seu fastigós comportament, per haver fet servir esclaves sexuals al llarg de dècades i per haver violat una noia de 17 anys. Fàstic, ràbia i vergonya. Tots aquests sentiments barrejats produeix el comunicat del príncep Andreu“.
També s’ha sabut que fa dues dècades que no paga el lloguer, una informació que torna a fer enfadar i que ha motivat que els diputats del Partit Nacional Escocés presentin una moció al Parlament Britànic per treure, ara sí formalment, el ducat al príncep.
Realment la història és molt forta, ja que són diverses les fonts que asseguren haver trobat cartes del príncep Andreu a la cel·la d’Epstein quan va treure’s la vida. En elles, li mostrava el seu suport i li arribava a dir que continuarien en contacte i que “aviat” tornarien a “jugar” junts. Ara caldrà esperar per veure si realment s’acaba de materialitzar aquesta declaració d’Andreu als Estats Units i què acaba dient-hi.