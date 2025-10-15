El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Pilar Eyre analitza l'armari de Sofia de Borbó: "Intenten enlletgir-la"
Sofia de Borbó ha rebut per totes bandes per culpa del look que han escollit per a ella en la desfilada militar del 12 d’octubre. Carolina Herrera signa un conjunt maco -i caríssim- format per una capa i un vestit de gasa negre de pics. El problema? Que clarament està pensat per a algú més adult que ella, ja que no li afavoria gens… encara que van tallar-li la llargada del disseny per oferir una imatge una mica més juvenil. El problema principal estava en la capa, això sí, que li quedava gran i no feia per ella. Doncs bé, com és habitual en aquests casos, Pilar Eyre s’ha sumat a les crítiques que s’han escrit en una anàlisi extensa a la seva columna de la revista Lecturas.

La cronista s’ha fixat que la filla petita de Felip i Letícia arribava a l’acte amb el cap cot. “La princesa Sofia està trista, què li passarà a la princesa? Se l’ha vist abatuda, sense saber molt bé com moure’s o on col·locar-se. No se la veia a gust amb el vestit ni, sobretot, amb una capa que cap noia de 18 anys hauria de dur. Una capa inexplicable que només s’explica si algú li va posar a última hora en veure que el temps era fresc i que el vestit era molt fi i molt curt, per la qual cosa no l’abrigaria en absolut“. La prova que demostraria que estava incòmoda amb aquella capa? Que se la va treure quan va arribar a la tribuna i que no va tornar a posar-se-la en cap moment, ni tan sols la duia al braç.

Pilar Eyre, indignada amb la tria de roba que fan per a Sofia de Borbó

Pilar Eyre no entén que la Casa Reial no aprofiti tenir una princesa “tan preciosa”, “amb ulls expressius”, “el nas graciós”, “els llavis ben dibuixats” i “una cabellera de qualitat envejable”. La periodista, i molts altres, consideren que Sofia de Borbó té l’envergadura i la presència dels Borbons, “però és més guapa que qualsevol d’ells”. La cosa és que continuen sense saber com vestir-la, ja que sempre s’equivoquen amb la tria per a ella: “Per què se la intenta enlletgir sempre amb la roba?”, es pregunta.

Sofia necessita un bon estilista que entengui la moda juvenil i que la vesteixi còmoda, mona i sense floritures, però amb estil. Que deixin de posar-li vestits extravagants o més típics de senyora gran”, demana la cronista. Pilar Eyre recorda que, en el seu moment, passava el mateix amb Cristina i Elena de Borbó. Des de palau se les vestia com dues dones grans sense cap mena de gràcia, però el matrimoni de l’última amb Jaime de Marichalar, expert en moda, va millorar una mica la cosa.

Passarà el mateix amb Sofia? El temps ho dirà. De moment, però, la jove aristòcrata haurà de continuar llegint comentaris despectius i crítics cap a ella per la manera com la vesteixen.

