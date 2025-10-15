Pilar Eyre analiza el armario de Sofía de Borbón: «Intentan afearla»

Sofía de Borbón ha recibido críticas desde todos los lados por culpa del look que han escogido para ella en el desfile militar del 12 de octubre. Carolina Herrera firma un conjunto bonito -y carísimo- formado por una capa y un vestido de gasa negro de picos. ¿El problema? Que claramente está pensado para alguien más adulto que ella, ya que no le favorecía en absoluto… aunque le cortaron la longitud del diseño para ofrecer una imagen un poco más juvenil. El problema principal estaba en la capa, eso sí, que le quedaba grande y no era adecuada para ella. Pues bien, como es habitual en estos casos, Pilar Eyre se ha sumado a las críticas que se han escrito en un análisis extenso en su columna de la revista Lecturas.

La cronista ha notado que la hija pequeña de Felipe y Letizia llegaba al acto con la cabeza baja. «La princesa Sofía está triste, ¿qué le pasará a la princesa? Se la ha visto abatida, sin saber muy bien cómo moverse o dónde colocarse. No se la veía a gusto con el vestido ni, sobre todo, con una capa que ninguna chica de 18 años debería llevar. Una capa inexplicable que solo se explica si alguien se la puso a última hora al ver que el tiempo era fresco y que el vestido era muy fino y muy corto, por lo que no la abrigaría en absoluto«. ¿La prueba de que estaba incómoda con esa capa? Que se la quitó cuando llegó a la tribuna y que no volvió a ponérsela en ningún momento, ni siquiera la llevaba en el brazo.

La capa de Sofía ha sido muy criticada y muchos la han comparado con una anciana | Youtube

Pilar Eyre analiza el estilo de ropa que lleva Sofía de Borbón | Europa Press

Pilar Eyre, indignada con la elección de ropa que hacen para Sofía de Borbón

Pilar Eyre no entiende que la Casa Real no aproveche tener una princesa «tan preciosa», «con ojos expresivos», «la nariz graciosa», «los labios bien dibujados» y «una cabellera de calidad envidiable». La periodista, y muchos otros, consideran que Sofía de Borbón tiene la envergadura y la presencia de los Borbones, «pero es más guapa que cualquiera de ellos». La cosa es que continúan sin saber cómo vestirla, ya que siempre se equivocan con la elección para ella: «¿Por qué se intenta afearla siempre con la ropa?», se pregunta.

«Sofía necesita un buen estilista que entienda la moda juvenil y que la vista cómoda, mona y sin florituras, pero con estilo. Que dejen de ponerle vestidos extravagantes o más típicos de señora mayor», pide la cronista. Pilar Eyre recuerda que, en su momento, pasaba lo mismo con Cristina y Elena de Borbón. Desde el palacio se las vestía como dos mujeres mayores sin ninguna gracia, pero el matrimonio de la última con Jaime de Marichalar, experto en moda, mejoró un poco la situación.

¿Pasará lo mismo con Sofía? El tiempo lo dirá. De momento, sin embargo, la joven aristócrata tendrá que seguir leyendo comentarios despectivos y críticos hacia ella por la manera en que la visten.