Mofas y críticas a Sofía de Borbón por su ‘look’ en el 12-O: «Parece una anciana»

La familia real se ha vestido de gala para el 12 de octubre, día en que presiden el desfile militar. Felipe y Leonor han estado al frente perfectamente uniformados como marca el protocolo, así que en esta ocasión no ha habido las críticas habituales al vestuario -a menudo anticuado- de la princesa. Quien ha recibido más críticas y también mofas ha sido Sofía de Borbón, la hija pequeña, que ha llevado un look carísimo pero más adecuado para una persona de mucha más edad. Solo tiene 18 años, pero han elegido para ella una capa que realmente no hacía nada por ella y un vestido que no le quedaba bien.

El vestido, de Carolina Herrera, cuesta 920 € que se deben sumar a los 1.400 € más de la famosa capa. El modelo original del diseño de color negro y mangas semitransparentes es más largo, ya que llega hasta los talones. El servicio de modistas de los Borbones se lo habría cortado para darle un toque más juvenil, pero ni siquiera así lo han conseguido. Carmen Lomana es solo una de las muchas expertas en moda que la han criticado por la elección: «Iba vestida como una señora de 40 años«, ha lamentado en uno de los comentarios negativos más suaves que ha recibido en estas últimas horas.

La capa de Sofía ha llamado la atención | Youtube

Mucha gente no entiende por qué la visten así | Youtube

Así iban vestidos los miembros de la familia real el 12-O | Europa Press

Las redes sociales se llenan de burlas hacia la infanta Sofía por su look en el desfile militar

Mucha gente se ha fijado en la risa nerviosa que tenía Sofía mientras sonaba el himno nacional de España, ya que coincidía con la pitada del público hacia Pedro Sánchez y esto se ha interpretado de muchas maneras. Si dejamos de lado esta anécdota, podemos centrarnos en el grito unánime que se ha hecho en X (el antiguo Twitter) contra su estilismo. La experta en protocolo Patrycia Centeno ha hecho uno de los mensajes más acertados: «Por favor, que Carles Puigdemont deje de escoger los looks a la infanta Sofía. Esta capa Pinochet y el vestido no tienen otra explicación, son atentados a la corona«, ha espetado.

Otros dejan claro que ven bien que haya un protocolo y una etiqueta a la hora de vestir en estos actos, pero también es posible ir bien vestida y elegante «sin parecer una anciana»: «A la infanta Sofía la han vestido como a una abuela en un funeral«.

Los tuits que se han escrito contra esta elección son muchísimos. Ahora bien, la gran mayoría destacan básicamente lo mismo: «Yo conozco mujeres de 70 años que visten de manera más juvenil que la infanta Sofía en el día de la hispanidad. Hay alguien dentro de la Casa Real que no la quiere. Si es muy guapa, esta niña, por favor contraten a un estilista o déjenla a ella escoger su outfit«, rezan otros. Hace gracia una comparación que, realmente, tiene toda la razón del mundo: «Letizia espectacular! Sofía, como una de La casa de Bernarda Alba«.

Mucha gente tiene la teoría, de hecho, que detrás de estas elecciones estrambóticas y sin sentido está Letizia porque no quiere que sus hijas eclipsen su armario… Uno de los mensajes que más likes ha tenido? Uno bastante cruel: «Pero ¿quién es el estilista de Sofía? Stevie Wonder?«, ha escrito haciendo referencia al cantante con problemas de visión.

Con todo, queda claro que no han acertado con el diseño que han encontrado para la pequeña de la familia. Letizia ha recibido comentarios muy positivos otra vez porque sí, en su caso ha ido muy adecuada y el vestido de tweed verde era una preciosidad.