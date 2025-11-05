Sofía de Borbón ha pasado unos días en Madrid para acompañar a su hermana Leonor en dos de sus días grandes, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias y la fiesta de su 20º aniversario. La hija pequeña de Felipe y Letizia reside en Lisboa desde hace un par de meses, ya que esta es la primera sede de la carrera universitaria en la que se ha matriculado en una universidad privada británica.

En esta semana de vacaciones que le han dado, sin embargo, no se ha detenido ni un momento y los paparazzi han ido locos tras ella. ¿Y qué han descubierto? Pues, por ejemplo, cómo son sus tardes con los amigos. ¿El último plan privado que ha hecho? Por el centro de la capital española y con un almuerzo -que debía ser secreto- en un restaurante japonés.

En teoría, esta semana la tenía libre porque es la reading week en la que los estudiantes pueden ponerse al día con las lecturas y los trabajos pendientes. Ella, en cambio, ha aprovechado para quedar con los amigos y hacer un montón de planes familiares. La revista Semana ha sido testigo y ha publicado fotografías que la sitúan en un restaurante japonés, unas imágenes en las que se la ve completamente liberada del protocolo: «Son imágenes de esas en las que te muestras tal como eres cuando crees que no te ve nadie«.

Sofía de Borbón ha estado fotografiada por los paparazzi en un encuentro con amigos | Europa Press

¿Cómo es Sofía de Borbón cuando cree que nadie la ve?

Con una actitud juvenil y despreocupada, ha llevado un conjunto estilístico muy cómodo y mucho más adecuado a su edad que los looks que eligen para ella en los actos públicos. Básicamente, ha llevado un jersey azul a juego con el pantalón vaquero de color gris y unas botas negras. Al cuello, una bufanda beige en tono burdeos.

En las fotos, se la ve compartir confidencias con los amigos y se dio un largo y tierno abrazo con uno de ellos mientras hablaba por teléfono. Después, la captaron dando un paseo con una de las amigas. Ellos serían sus confidentes en Madrid, quienes mantiene desde su estancia en la escuela privada en la que estudió hasta 4º de la ESO cuando la enviaron al internado de Gales.

La foto de Sofía de Borbón, en un plan secreto por Madrid | Semana

Sofía pasa unos días por Madrid y aprovecha para quedar con los amigos | Europa Press

En esta ocasión, Sofía de Borbón no ha podido evitar que los fotógrafos encontraran dónde estaba y que captaran cómo es una jornada libre con los amigos a quienes menos ve desde que se trasladó fuera de la capital.